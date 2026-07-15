Sottosegretari in Calabria, a Cosenza Azione chiede ad Occhiuto il coraggio di tornare indietro senza avere il timore di possibili terremoti all’interno della sua maggioranza

In seguito alla pronuncia dell’ufficio centrale della Corte D’appello rispetto alla tanto discussa questione dei sottosegretari, si ritiene sia ormai giunto il momento che il governo Regionale avvii un serio percorso di riflessione ed inizii a lavorare, seriamente, sui veri problemi che sono costretti a vivere i calabresi tra i quali, sanità sicurezza e lavoro.

La sanità non ha fatto passi in avanti, anzi. Liste d’attesa lunghissime che costringono i pazienti (soprattutto per chi non ha possibilità economiche adeguate) a tempi irragionevole. Sul fronte lavorativo, per quanto si cerchi di affermare il contrario, il numero di uomini, donne e giovani senza un’occupazione cresce e per chi sostiene il contrario invitiamo ad avviare un sondaggio (da effettuare non solo nei centri più grandi ma anche in quelli periferici).

La Calabria non ha bisogno di un governo che promuova “postazioni” (probabilmente ne ha già abbastanza). La Calabria ha bisogno, invece, di una classe politica che sia brava ed efficiente nella stessa misura in cui lo è in ogni campagna elettorale quando temi quali, appunto, lavoro sanità sicurezza cultura diventano vere e proprie mobilitazioni.

Azione, inoltre, a testimonianza del serio impegno assunto a livello provinciale ha compiuto un primo passo decisivo – ai quali ovviamente ne faranno seguiti altri – nel percorso di radicamento territoriale e strutturazione interna con la nomina dei primi responsabili di dipartimenti provinciali di seguito riportati: Manuela Labonia, sindaco di Pietrapaola (Cs), Organizzazione; Angelo Prioli, vice sindaco di Frascineto, enti locali; Angela Forte Comunicazione e Social Media; Rossella Iaquinta Ambiente; Alfonso Guido, Agricoltura; Angelica Quintieri, Sanità, Sandro Cinelli a Viabilità e Trasporti, Miriam Lo Tufo, Sport e Carmine De Rose, Tutela del Benessere degli Animali.

“La scelta di affidare i dipartimenti e strutturare i tavoli tematici – dichiara la segretaria provinciale Stefania Postorivo – risponde alla volontà di Azione di consolidare una struttura snella, efficiente e fortemente radicata, capace di veicolare con chiarezza la nostra proposta politica pragmatica e riformista”.