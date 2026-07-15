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Virus “West Nile”, il Comune di Catanzaro rassicura: “Gli interventi specifici di disinfestazione sono già in corso”

In riferimento al rinvenimento di una zanzara risultata positiva al virus “West Nile” nella frazione Roccelletta del Comune di Borgia, il Comune di Catanzaro rassicura la cittadinanza informando che gli interventi di disinfestazione mirati al contrasto della zanzara sono già in corso sul territorio comunale nell’ambito della programmazione predisposta dall’Amministrazione.
Le attività, avviate già nelle scorse settimane, rientrano nel piano ordinario di prevenzione e controllo e proseguiranno regolarmente con ulteriori interventi già programmati, che saranno eseguiti secondo il calendario stabilito e, se necessario, ulteriormente implementati sulla base delle indicazioni delle autorità competenti.
Il ritrovamento dell’insetto in un Comune limitrofo conferma l’importanza delle misure di prevenzione già adottate dal Comune capoluogo di regione, che continua a mantenere alta l’attenzione attraverso un costante monitoraggio della situazione e una stretta collaborazione con gli organismi sanitari preposti. Domani 16 luglio, inoltre, è prevista alle 10:30 la riunione dei sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS), presso il Comune di Catanzaro, città capofila.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a continuare a osservare le buone pratiche utili a limitare la proliferazione delle zanzare, ricordando che il virus West Nile si trasmette esclusivamente attraverso la puntura di insetti infetti e non da persona a persona.
Il Comune continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, garantendo la prosecuzione delle attività di prevenzione e informando tempestivamente la cittadinanza su ogni eventuale aggiornamento.
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