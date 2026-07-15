Il 24 e 25 luglio 2026 il centro storico di Ferruzzano si apre alla musica, all’arte contemporanea, alla natura e ai sapori del territorio.

Per due giorni, le vie, le piazze e gli edifici dell’antico borgo diventeranno il palcoscenico di un’esperienza diffusa, pensata per raccontare l’identità del luogo e il suo percorso di rigenerazione culturale e sociale.

Concerti, installazioni artistiche, laboratori, escursioni e cooking class accompagneranno il pubblico alla scoperta di Ferruzzano, della sua memoria e del suo futuro.

A inaugurare il Festival, venerdì 24 luglio, sarà Fabio Curto, vincitore di The Voice of Italy e Musicultura, in trio acustico con Paolo Presta e Luigi Pugliese. Nel corso della serata presenterà anche “Restanza”, il nuovo singolo dedicato al legame con i luoghi d’origine, al ritorno e alla scelta di costruire il proprio futuro nella comunità di appartenenza.

Sabato 25 luglio il territorio sarà protagonista di un’escursione guidata da Santino Panzera, mentre in serata Paolo Sofia presenterà lo spettacolo inedito “Racconto in musica tra i QuartAumentata e il mio viaggio musicale”: un percorso tra canzoni, ricordi, dialetto e sonorità mediterranee.

Una parte centrale del programma sarà curata dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con tre installazioni originali, laboratori di scultura e attività di disegno che entreranno in relazione diretta con gli spazi del centro storico.

Non mancheranno le cooking class dedicate alle produzioni locali, per scoprire ingredienti, preparazioni e saperi della tradizione gastronomica.

Un Festival da attraversare e vivere, in cui il borgo non sarà soltanto lo scenario degli appuntamenti, ma il vero protagonista.

FERRUZZANO BORGO DEL BENESSERE FESTIVAL

24–25 luglio 2026

Centro storico di Ferruzzano, Reggio Calabria

Il Festival è promosso dal Comune di Ferruzzano, con la direzione artistica di Sona Strategica e Calabria Sona, nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

INFORMAZIONI E PROGRAMMA

www.ferruzzanoborgodelbenessere.com/festival