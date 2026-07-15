Saracena, cena di beneficenza in piazza Matteotti per la chiesa patronale

Le Parrocchie di San Leone Vescovo e di Santa Maria del Gamio e delle Armi promuovono sabato 1° agosto alle ore 19.30 una cena di beneficenza in piazza Matteotti.

La piazza, ricordata dai residenti come “piazza Santo Lio” perché antistante la chiesa di San Leone, ospiterà l’iniziativa aperta a tutta la comunità.

L’intero incasso sarà devoluto per la ristrutturazione della chiesa patronale.

Il convivio, giunto alla sua consueta edizione annuale, è dedicato alla memoria di don Domenico Cirianni, don Fulgenzio Nguza Mikaz e don Leone Boniface. Tre sacerdoti che nel centro del Pollino hanno testimoniato con la vita il servizio alla comunità e l’amore per la propria chiesa.

L’appuntamento vuole essere un segno concreto di unità e di gratitudine. Un modo per onorare il loro ministero e per prendersi cura insieme del luogo che li ha visti pastori.