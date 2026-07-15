Taurianova: in Consiglio comunale Fedele richiama l’attenzione sulla valorizzazione dell’identità culturale di Taurianova

“Durante la seduta del consiglio comunale del 13 luglio ho ritenuto doveroso
richiamare l’attenzione dell’Assessore alla Cultura su un aspetto che può sembrare
formale, ma che in realtà rappresenta il valore del percorso culturale che Taurianova
ha costruito negli anni.
In qualità di consigliere comunale d’opposizione, ma in questo caso anche di
Presidente Commissione Cultura Anci Calabria, osservo con molta attenzione ciò che
avviene sul nostro territorio ed è legato alla Cultura.
E proprio in virtù di questo, in relazione alle locandine dei primi eventi organizzati
dall’Amministrazione ho evidenziato l’assenza dei loghi degli enti sovracomunali che
hanno sempre sostenuto e patrocinato le iniziative culturali della nostra città, ma
soprattutto la mancanza del logo “Città che Legge”, un riconoscimento prestigioso
che Taurianova ha consolidato nel percorso avviato durante l’anno di Capitale
Italiana del Libro 2024 e che accompagnerà la città fino a dicembre 2026.
Quel logo non è , né può essere considerato, un semplice elemento grafico: racconta
una storia fatta di impegno, progettualità e lavoro condiviso da una comunità intera.
Non è un riconoscimento personale o della precedente amministrazione: è un
risultato della città. Esporlo significa valorizzare un’identità culturale che ci
appartiene e, fortunatamente, ormai ci definisce.
Ho inoltre sottolineato l’assenza del logo della Consulta delle Associazioni, realtà
straordinaria che riunisce gran parte del tessuto associativo cittadino e che, in
quanto firmataria dei Patti per la Lettura, ha sempre rappresentato un interlocutore
fondamentale nella programmazione culturale degli eventi cittadini.
Il mio intervento non aveva intenti polemici, ma chiaramente costruttivi. La cultura
cresce e la città si eleva, quando si riconosce il valore delle istituzioni, delle reti
territoriali e del lavoro di chi, negli anni, ha contribuito con enorme fatica a costruire
risultati importanti. Difendere questo patrimonio significa guardare al futuro con rispetto e
responsabilità”.
Così in una nota Maria Fedele, consigliere Comunale di Forza Italia Taurianova.