Taurianova: in Consiglio comunale Fedele richiama l’attenzione sulla valorizzazione dell’identità culturale di Taurianova

“Durante la seduta del consiglio comunale del 13 luglio ho ritenuto doveroso

richiamare l’attenzione dell’Assessore alla Cultura su un aspetto che può sembrare

formale, ma che in realtà rappresenta il valore del percorso culturale che Taurianova

ha costruito negli anni.

In qualità di consigliere comunale d’opposizione, ma in questo caso anche di

Presidente Commissione Cultura Anci Calabria, osservo con molta attenzione ciò che

avviene sul nostro territorio ed è legato alla Cultura.

E proprio in virtù di questo, in relazione alle locandine dei primi eventi organizzati

dall’Amministrazione ho evidenziato l’assenza dei loghi degli enti sovracomunali che

hanno sempre sostenuto e patrocinato le iniziative culturali della nostra città, ma

soprattutto la mancanza del logo “Città che Legge”, un riconoscimento prestigioso

che Taurianova ha consolidato nel percorso avviato durante l’anno di Capitale

Italiana del Libro 2024 e che accompagnerà la città fino a dicembre 2026.

Quel logo non è , né può essere considerato, un semplice elemento grafico: racconta

una storia fatta di impegno, progettualità e lavoro condiviso da una comunità intera.

Non è un riconoscimento personale o della precedente amministrazione: è un

risultato della città. Esporlo significa valorizzare un’identità culturale che ci

appartiene e, fortunatamente, ormai ci definisce.

Ho inoltre sottolineato l’assenza del logo della Consulta delle Associazioni, realtà

straordinaria che riunisce gran parte del tessuto associativo cittadino e che, in

quanto firmataria dei Patti per la Lettura, ha sempre rappresentato un interlocutore

fondamentale nella programmazione culturale degli eventi cittadini.

Il mio intervento non aveva intenti polemici, ma chiaramente costruttivi. La cultura

cresce e la città si eleva, quando si riconosce il valore delle istituzioni, delle reti

territoriali e del lavoro di chi, negli anni, ha contribuito con enorme fatica a costruire

risultati importanti. Difendere questo patrimonio significa guardare al futuro con rispetto e

responsabilità”.

Così in una nota Maria Fedele, consigliere Comunale di Forza Italia Taurianova.