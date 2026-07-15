“Liberi di scegliere” diventa legge: il Senato approva all’unanimità il modello Di Bella

Il Senato ha approvato all’unanimità e in via definitiva il disegno di legge che introduce nuove misure di tutela per i minori e i giovani fino ai 25 anni appartenenti a famiglie mafiose, oltre che per quei genitori intenzionati ad allontanarsi dai contesti della criminalità organizzata.

La norma, conosciuta come legge “Liberi di scegliere”, era già stata approvata dalla Camera lo scorso primo luglio ed è frutto di una proposta bipartisan.

Il provvedimento nasce dall’esperienza dell’omonimo protocollo avviato nel 2012 grazie al lavoro di Roberto Di Bella, all’epoca presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e oggi alla guida del Tribunale per i minorenni di Catania. L’obiettivo del protocollo è sempre stato quello di offrire ai minori cresciuti in ambienti mafiosi una concreta possibilità di emancipazione, garantendo un’alternativa di vita rispetto al percorso criminale imposto dal contesto familiare.

Con l’approvazione definitiva della legge, il modello “Liberi di scegliere” diventa uno strumento strutturale di intervento per sostenere i giovani e le famiglie che decidono di rompere il legame con la criminalità organizzata.