Unical ancora al primo posto nella classifica Censis, Caruso: “Leadership meritata, orgoglio per Cosenza”

“La conferma del primato dell’Università della Calabria nella classifica annuale degli atenei nazionali, appartenenti alla categoria tra 20 mila e 40 mila iscritti, stilata dal CENSIS è un risultato che deve essere accolto con grande soddisfazione e compiacimento e che riafferma una leadership ampiamente meritata dall’Unical, non solo per la sua qualità formativa, ma anche per l’eccellenza dei servizi offerti”.

Lo ha affermato il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso i risultati della graduatoria 2026-2027 del Censis sugli atenei italiani.

“Per il terzo anno consecutivo l’Unical – ha sottolineato Franz Caruso- scala la classifica degli atenei italiani collocandosi al primo posto. Un riconoscimento – ha aggiunto il primo cittadino di Cosenza – che va nella direzione di premiare l’impegno e gli sforzi che la nostra Università ha compiuto nel potenziamento della sua offerta formativa, cogliendo i segni dei profondi cambiamenti che stanno attraversando tutto il sistema universitario, e nella assoluta capacità di proporre una serie di servizi che hanno aumentato notevolmente l’appeal del campus universitario di Arcavacata dove tantissimi studenti, provenienti non solo dal resto dell’Italia, ma anche dall’estero, scelgono di venire a vivere e a studiare. E’ un risultato – questo – che ci rende particolarmente orgogliosi come città capoluogo e per il quale desidero congratularmi con il Rettore, prof.Gianluigi Greco, che ha saputo, dal suo insediamento, imprimere ulteriore impulso all’azione di sviluppo precedentemente intrapresa, confermando l’Unical nella posizione di vertice già occupata negli ultimi anni. Il primato raggiunto anche quest’anno è per noi non solo motivo di particolare soddisfazione, ma riempie di ulteriore significato anche l’agire sinergico avviato da tempo tra il Comune e l’Unical e concretizzatosi con l’attivazione dei corsi del polo sanitario nel nostro centro storico e che conoscerà, nel prosieguo, altre occasioni per consolidare queste proficue relazioni istituzionali”.