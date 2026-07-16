Emergenza caldo, Comitato per salute di Cassano: “Serve un numero verde per aiutare anziani e persone sole”

«Come ogni anno, con l’arrivo dell’elevate temperature, inizia per gli anziani e le persone fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la loro salute».

Lo afferma in una nota, Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini per la tutela della salute pubblica, di Cassano Jonio.

«La richiesta è quella di porre in essere un supplemento di assistenza, ciascuno per la propria parte, attraverso una rete di protezione sociale. Tutto questo – continua Garofalo – impone anche una riflessione come ridisegnare un nuovo modello di welfare e sulla effettiva adeguatezza dei bisogni degli anziani e dei loro caregiver».

«In virtù di un’estate che si preannuncia rovente, proponiamo di attivare un numero verde comunale in cui possono essere segnalate emergenze, anche da parte degli stessi anziani, delle persone sole e quelle non autosufficienti, che potranno così avere una risposta tempestiva ad inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle criticità legate alle eccessive temperature, che sfiorano anche i 40 gradi. Sono certo -ha concluso-, che l’assessore ai servizi sociali si adoperera’ in questa direzione ed approntare un piano “vacanze sicure per i nostri anziani”.