CIE obbligatoria: tutti i nuovi usi della Carta d’Identità Elettronica oltre la Pubblica Amministrazione

Hai presente quel momento in cui cerchi il documento nella borsa e trovi il vecchio pezzo di carta piegato in quattro, ormai sfibrato ai bordi? Ecco, dimenticalo. Il 3 agosto 2026 non sarà una data come le altre: da quel giorno, la cara vecchia carta d’identità cartacea non varrà più nulla.

Nemmeno se sopra c’è scritta una scadenza lontana nel tempo. Il conto alla rovescia è iniziato e i numeri sono impressionanti.

L’Italia ha già superato i 63 milioni di Carte d’Identità Elettroniche emesse, come riporta Wired Italia, ma secondo Key4Biz restano ancora circa 8 milioni di italiani da convertire al nuovo formato.

E qui viene il bello. Perché la CIE non è solo un documento più difficile da contraffare. È una chiave. Una chiave digitale che apre porte che forse non immaginavi nemmeno: dal cassetto fiscale alle televisite, dall’INPS fino ai casinò online con licenza ADM. Sì, hai letto bene. Partiamo dall’inizio.

La scadenza del 3 agosto 2026: normativa e contromisure

Il countdown non è un capriccio burocratico italiano. Arriva da Bruxelles. Il Regolamento europeo n. 1157/2019 ha imposto standard di sicurezza più elevati per i documenti d’identità, e i vecchi modelli cartacei semplicemente non rispettano quei requisiti.

Come spiega il Comune di Bertiolo, dal 3 agosto 2026 il documento cartaceo non sarà più valido né per viaggiare all’estero né sul territorio nazionale. Fine dei giochi.

E a proposito di nuovi utilizzi, Tuttosport ha già evidenziato come la CIE stia diventando un lasciapassare anche per i casinò online con registrazione CIE.

Il Ministero dell’Interno ha messo nero su bianco la scadenza prima con la Circolare n. 76/2025 e poi, in via definitiva, con la Circolare n. 8/2026. La Conferenza Stato-Città ha invitato i Comuni ad attrezzarsi con misure straordinarie: orari di sportello ampliati, aperture supplementari, una vera e propria mobilitazione per gestire l’afflusso di cittadini in corsa contro il tempo.

Quegli 8 milioni di italiani ancora sprovvisti di CIE non hanno alternative: l’appuntamento in anagrafe va preso, e alla svelta.

Un passaporto digitale europeo

La CIE non è soltanto made in Italy. È un documento che parla la lingua dell’Unione europea. Notificata alla Commissione UE con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale C 309 del 13 settembre 2019, la carta è pienamente integrata nel nodo eIDAS, il regolamento europeo n. 910/2014 che armonizza il riconoscimento delle identità digitali tra gli Stati membri.

Come spiega l’Agenzia per l’Italia Digitale, dal 13 settembre 2020 tutti i Paesi UE sono obbligati ad accettare la CIE per l’accesso ai propri servizi pubblici online. In pratica, se devi interagire con un’amministrazione tedesca o spagnola, puoi farlo con la stessa carta che usi per entrare nel portale del tuo Comune.

E non si ferma alla PA. Il sistema “Entra con CIE”, gestito dal Ministero dell’Interno, permette anche a soggetti privati di federarsi alla piattaforma. Aziende, banche, assicurazioni: chiunque offra servizi digitali può integrare il login via CIE. È il concetto di identità digitale universale che si allarga oltre i confini del pubblico impiego.

Servizi pubblici digitali: INPS, Agenzia delle Entrate e ANPR

Qui entriamo nel concreto. Quante volte hai pensato “devo andare all’INPS” con lo stesso entusiasmo con cui prenoti una seduta dal dentista? La CIE cambia le carte in tavola. L’INPS permette di accedere a tutti i servizi dell’App INPS Mobile e del portale desktop semplicemente attivando la carta con l’app CieID del Poligrafico dello Stato. Domande di pensione, stato dei contributi, NASpI: tutto a portata di NFC.

Stessa musica per l’Agenzia delle Entrate. Con la CIE entri nell’area riservata e trovi il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata, la consegna documenti, i certificati, persino la dichiarazione di successione. Niente più code allo sportello.

E sai qual è il vero pezzo forte? I certificati anagrafici. L’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ti consente di ottenere in autonomia certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita e altri atti con piena validità legale, senza muoverti da casa.

Ti sei mai chiesto quanto tempo passiamo ogni anno a rincorrere un foglio di carta? Secondo recenti stime, con l’ANPR il risparmio di tempo è nell’ordine di milioni di ore a livello nazionale. E la CIE è il pass che sblocca tutto questo.

Sanità digitale: Fascicolo Sanitario Elettronico e telemedicina

Passiamo alla salute, che tocca tutti. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è accessibile con CIE in tre modalità diverse: puoi usare il desktop con un lettore smartcard contactless, oppure lo smartphone con NFC e l’app CieID, oppure ancora abbinare desktop e smartphone insieme.

La guida ufficiale del Fascicolo Sanitario Elettronico spiega che al primo accesso basta completare il profilo con numero di cellulare ed email. Dentro trovi referti, esami, prescrizioni, storia clinica: il tuo medico può consultarli, tu puoi averli sempre a portata di mano.

Ma la novità che farà davvero la differenza è la Piattaforma Nazionale di Telemedicina, istituita presso AGENAS con decreto del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

La PNT erogherà televisita, teleconsulto, teleconsulenza, teleassistenza e telemonitoraggio, e l’accesso avverrà proprio tramite strumenti di identità digitale come SPID e CIE.

Pensa a un paziente cronico che può fare un controllo senza uscire di casa, o a un anziano in un paese di montagna che si collega con uno specialista a centinaia di chilometri di distanza. La CIE è il lasciapassare.

L’apripista dell’intrattenimento: la CIE nei casinò online con registrazione CIE

E arriviamo al capitolo che probabilmente non ti aspettavi. Perché la CIE sta diventando lo strumento più veloce anche per aprire un conto gioco sulle piattaforme con licenza ADM.

La svolta è arrivata con la determinazione direttoriale dell’11 novembre 2025, entrata in vigore il 13 novembre. Agimeg ha pubblicato il testo integrale del provvedimento: i concessionari possono ora identificare i giocatori tramite SPID o CIE, senza più l’obbligo di richiedere copia fronte/retro del documento né del codice fiscale.

Perché funziona? Perché i concessionari ADM sono considerati “incaricati di pubblico servizio”, e la CIE soddisfa automaticamente i requisiti di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007, come spiega l’Italian Gaming Expo. In pratica, la tua identità è già verificata a monte, e il processo di registrazione diventa questione di secondi.

I numeri lo confermano. Tuttosport ha testato la registrazione con CIE su BetFlag, primo operatore ADM con licenza 16008 ad attivare il servizio. Risultato? Due minuti e 38 secondi in media, contro i 3 minuti e 20 dello SPID e gli oltre 12 minuti della procedura classica con invio documenti. Tre quarti d’ora di attesa in meno rispetto al vecchio sistema.

Altri big come Lottomatica, GoldBet e Betway hanno temporaneamente sospeso il servizio, ma la direzione è tracciata. La CIE è più rapida, più sicura e non ti obbliga a fotografare il documento in controluce sperando che il sistema legga i caratteri.

Che tu sia un giocatore occasionale o abituale, la differenza è netta: invece di passare attraverso moduli, upload e attese per la verifica manuale, appoggi la carta al telefono, digiti il PIN e sei dentro.

Per un quadro più ampio sull’integrazione delle identità digitali in questo settore, leggi il nostro approfondimento sullo SPID nei servizi di gioco e scommesse online.

Requisiti tecnici e procedura pratica

Cosa ti serve per usare la CIE come chiave digitale? Tre elementi, tutti abbastanza semplici da reperire. Primo: la CIE fisica con chip NFC, quella rilasciata dal Comune a partire dal 2016. Secondo: il PIN a 8 cifre. Le prime quattro ti vengono consegnate allo sportello al momento del rilascio, le seconde quattro arrivano via posta. Terzo: uno smartphone con NFC abilitato e l’app CieID installata, disponibile sia per Android che per iOS.

Per i servizi ADM e altre piattaforme che richiedono il massimo livello di sicurezza, serve l’autenticazione di Livello 3, che include la lettura NFC abbinata al PIN. Altri servizi pubblici possono funzionare anche con il Livello 2. La procedura è elementare: apri l’app, appoggi la carta sul retro del telefono, inserisci il PIN, e il gioco è fatto. Letteralmente, in questo caso.

Caveat e controindicazioni

Non tutto fila liscio come sembra. Ci sono alcuni aspetti da tenere a mente prima di gettare via il vecchio documento con troppa foga. Il primo è tecnologico: non tutti gli smartphone hanno il chip NFC. Molti modelli economici o più datati ne sono sprovvisti, e in quel caso l’utilizzo della CIE in modalità contactless è semplicemente impossibile.

Il secondo problema è il PIN. Se lo smarrisci, puoi reimpostarlo tramite l’app CieID utilizzando il codice PUK.

Sul fronte dei casinò online, l’implementazione non è ancora uniforme. Come abbiamo visto, grandi operatori come Lottomatica, GoldBet e Betway hanno sospeso il servizio CIE, e al momento BetFlag è uno degli operatori ADM con registrazione CIE attiva. Lo scenario è in evoluzione rapida, ma oggi la copertura è parziale.

C’è poi la questione della privacy. La CIE come passe-partout universale è comodissima, ma proprio perché apre tante porte, va protetta con attenzione. Chiunque abbia accesso al tuo PIN e al tuo telefono potrebbe potenzialmente operare al posto tuo.

L’alfabetizzazione digitale diventa cruciale: sapere cosa stai autorizzando, a chi stai dando accesso, in quali contesti stai usando la tua identità digitale.

Un ultimo pensiero: gli 8 milioni di italiani ancora in attesa della CIE potrebbero incontrare difficoltà a ottenerla in tempo per la scadenza, specialmente nei piccoli Comuni dove gli appuntamenti sono contingentati. Meglio muoversi adesso che ritrovarsi a luglio con il fiato sul collo.

Verso un’identità digitale unica

La Carta d’Identità Elettronica sta diventando molto più di quello che sembra. È nata come documento di riconoscimento e si sta trasformando nel perno della nostra vita digitale: dal cassetto fiscale alle televisite, dall’INPS ai casinò online con licenza ADM.

L’integrazione con il futuro European Digital Identity Wallet è già in fase di sviluppo, ma oggi la CIE offre un assaggio concreto di cosa significhi interoperabilità e accesso semplificato ai servizi.

Se ancora non ce l’hai, il consiglio è uno solo: prenota l’appuntamento, ritira la tua CIE, attiva le funzionalità digitali. Perché il 3 agosto 2026 non è la fine di un documento, ma l’inizio di un modo completamente nuovo di essere cittadini. E restare indietro, questa volta, non è un’opzione.