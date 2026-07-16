Svezzamento e salute del bambino: esperti a confronto al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Sabato 18 luglio alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, professionisti della salute accompagneranno le famiglie alla scoperta di una delle tappe più importanti della crescita del bambino.

Lo svezzamento rappresenta uno dei primi grandi cambiamenti nella vita di un bambino e della sua famiglia. È una fase di crescita che coinvolge alimentazione, sviluppo, sicurezza e salute del cavo orale, aspetti che richiedono informazioni corrette e un approccio integrato.

Con questo obiettivo nasce “Svezzamento : Il primo viaggio nel gusto”, l’incontro informativo promosso dal movimento Familytrip, in collaborazione con Blu Corporation – Safety & Emergency, in programma sabato 18 luglio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

L’evento offrirà ai partecipanti una visione multidisciplinare della delicata fase di transizione dall’alimentazione esclusivamente a base di latte ai primi alimenti solidi, grazie all’intervento di professionisti provenienti da ambiti diversi ma complementari.

Relatori dell’incontro saranno la Dott.ssa Maria Gabriella Dongarrà, pediatra siciliana, che illustrerà gli aspetti legati allo sviluppo e all’alimentazione del bambino; il Dott. Francesco Marcellino, istruttore sanitario BLSD e PBLSD IRC, che approfondirà i temi della sicurezza e della prevenzione durante questa fase della crescita; e la Dott.ssa Caterina D’Aquì, odontoiatra, che parlerà dell’importanza della salute orale fin dai primi mesi di vita e del suo legame con le corrette abitudini alimentari.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Familytrip, ideato per accompagnare le famiglie con esperienze e iniziative che coinvolgono le famiglie e i loro bambini. Il nome di questo movimento Familytrip richiama il viaggio che ogni genitore affronta insieme ai propri figli: un cammino fatto di tappe, cambiamenti, nuove esperienze e sfide quotidiane. Lo svezzamento rappresenta una delle prime grandi “stazioni” di questo viaggio e affrontarlo con il supporto di figure professionali qualificate significa offrire ai genitori strumenti concreti, informazioni basate sulle evidenze scientifiche e maggiore serenità.

L’incontro è rivolto a neo genitori, famiglie, futuri genitori e a tutti coloro che desiderano approfondire un momento fondamentale dello sviluppo infantile.

La partecipazione è gratuita. La prenotazione è consigliata, fino a esaurimento dei posti disponibili.