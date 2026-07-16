La Magna Graecia che emoziona: a Crotone e Sibari un’estate tra grande musica, arte e sapori millenari

Le pietre millenarie della costa ionica che vibrano al ritmo del grande jazz, le fortezze aragonesi accarezzate dal tango e i sapori ancestrali del grano e del vino che riannodano i fili della memoria meridionale. I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari si preparano a dare il via a una stagione estiva di altissimo profilo, trasformando i propri spazi in teatri a cielo aperto dove l’archeologia si fonde con l’arte, la melodia d’autore e l’eccellenza enogastronomica. Si tratta di un viaggio multisensoriale che prende il via nell’immediato, a partire da questo venerdì 17 luglio e fino a domenica 19 luglio, quando il Parco Archeologico di Sibari aprirà le sue porte per ospitare Vinitaly and the City, l’esclusivo fuori salone del vino che per tre giorni diventerà il fulcro della valorizzazione vitivinicola del Mezzogiorno.

“Questa complessa programmazione risponde pienamente alle linee di indirizzo strategico tracciate dal Ministro della Cultura, on. Alessandro Giuli, dando concretezza all’idea di un patrimonio archeologico dinamico, inclusivo e capace di generare nuove opportunità per i territori – dichiara il Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma –. Lavoriamo per valorizzare le radici dell’identità nazionale attraverso la trasformazione dei luoghi della memoria in centri pulsanti di confronto, fruizione sociale e crescita collettiva. Eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, musica e testimonianze storiche non sono mondi distanti, ma espressioni diverse di una medesima civiltà. I nostri siti non devono sono trattati come monumenti immobili da contemplare a distanza, ma come un linguaggio attuale, in grado di coniugare il rigore della tutela con il dinamismo e la vitalità delle arti”.

Grande novità di questo fine settimana, in concomitanza con Vinitaly and the City dal 17 al 19 luglio, sarà l’apertura dell’attesa mostra ‘Orghia. Miti, riti e misteri’, che sarà visitabile a partire dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio. L’iniziativa rientra nelle attività del Piano Olivetti per la Cultura, voluto dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, interpretando la visione di un patrimonio capace di generare sviluppo e inclusione nelle aree periferiche del Paese.

Curata dal Direttore Filippo Demma, l’esposizione racconta miti e rituali collegati ai cicli della natura ed alla fertilità della terra. Il percorso, che rappresenta lo sviluppo del progetto “Le Dee del Grano”, curato da Demma per i Musei Nazionali della Basilicata, e completa la triade alimentare del Mediterraneo dopo le mostre dedicate a vino e olio nei due anni passati. Con un prezioso focus antropologico centrato su materiali delle Teche RAI e dell’archivio storico dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MiC, la mostra conduce il visitatore dal mito antico ai rituali contadini del Sud Italia. Per l’occasione, saranno esposti in anteprima importanti reperti inediti provenienti dai santuari demetriaci di Locri Epizefiri, Eraclea Lucana, Capo Colonna a Crotone e Sibari.

Il debutto nel fine settimana, caratterizzato da degustazioni guidate, masterclass e importanti focus istituzionali curati da ISMEA sulle dinamiche di sviluppo del mercato mediterraneo, farà da apripista alle grandi produzioni d’autore estive.

I cartelloni musicali storici dei Parchi Archeologici prendono vita quest’anno in stretta sinergia e collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival 2026, il cui vasto itinerario regionale farà tappa nei siti d’eccellenza di Crotone e della Sibaritide con appuntamenti di rilievo internazionale.

La sezione musicale comincerà ufficialmente mercoledì 22 luglio nello scenario di Le Castella a Isola Capo Rizzuto, con l’inaugurazione della rassegna ‘This Must Be the Place’, affidata alla visita guidata in musica dei Toca Tango. Il duo calabrese, formato da Christian Gaudenti e Camillo Maffia, proporrà un affascinante viaggio acustico tra le atmosfere di tango tradicional e nuevo, valorizzato dall’uso del bandoneón e da canti in lingua originale tratti dal loro repertorio e dall’ultimo lavoro discografico. Subito dopo, dal 23 al 26 luglio, il festival si sposterà nel suggestivo Teatro del Parco Archeologico di Capo Colonna a Crotone, ospitando gli altri eventi di spicco in cartellone nati dalla partnership con la kermesse jazzistica: il Joe Barbieri Trio con il progetto Vulìo, il Gianluca Guidi Quartet con un raffinato tributo a Frank Sinatra, il leggendario ritmo di Tony Esposito con Il Viaggio di Ulisse, e l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia con lo special guest Dave Schroeder per una serata interamente dedicata al tango (in collaborazione con il Conservatorio Statale “Saverio Arlia”). Il programma crotonese si completerà poi a fine agosto con le intime passeggiate acustiche condotte da Sasà Calabrese nel Museo di Capo Colonna.

Dal primo al 10 agosto, il baricentro dei grandi concerti si sposterà al Parco Archeologico di Sibari per l’atteso ritorno di ‘#Sibarinprogress’, la rassegna che vede ancora una volta la sponda strategica del Peperoncino Jazz Festival per un cartellone fuoriclasse: si comincia il primo agosto con l’Orchestra Filarmonica della Calabria e Dave Schroeder per l’omaggio sinfonico Morricone Pop Star, proseguendo con il Benito Gonzales Trio, lo straordinario appuntamento con il Pete Roth Trio featuring la leggenda delle percussioni Bill Bruford, lo spettacolo Nero a Metà Experience dedicato alla musica di Pino Daniele, il pianoforte di Raphael Gualazzi, il maestro del jazz Enrico Rava con i suoi The Fearless Five, le geometrie vocali dei Neri per Caso, il talento di Karima, la passione di Raiz con il progetto In Montecalvario, e lo storico sound degli Avion Travel. Le serate di Sibari saranno completate a fine mese dai percorsi al tramonto ideati da Sasà Calabrese e dalle contaminazioni acustiche di SybariSona con Piero Gallina e Checco Pallone.

A fare da ideale contrappunto a questo cammino sonoro sarà lo spin-off enogastronomico ‘Vinitaly and the City – Follow Up: Il grano che unisce il Sud’, un progetto scientifico e divulgativo che nei fine settimana di agosto trasformerà il Parco Archeologico della Sibaritide in un laboratorio di showcooking, approfondimenti e dialoghi sul significato profondo della terra e sulla tutela della biodiversità cerealicola meridionale. L’iniziativa metterà a confronto le tradizioni agricole e culinarie di Calabria, Campania e Basilicata con la partecipazione di autorevoli interpreti dell’arte bianca e dei fornelli, tra cui Daniele Campana, Bianca Mucciolo, André Salerno, Giovanna Voria, Federico Valicenti e i maestri dell’Osteria del Vicolo di Mormanno, supportati da prestigiose firme della comunicazione giornalistica come Luciano Pignataro e Rocco Catalano, in collaborazione con ARSAC e Regione Calabria.