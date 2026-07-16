“Piana degli Scrisi: giù le mani dal suolo fertile”: CIA Agricoltori Italiani Calabria dice no alla speculazione fotovoltaica che uccide la biodiversità e il cibo italiano

Stop immediato all’utilizzo del fertile suolo agricolo della Piana dello Scrisi per la produzione di energia solare! È questo il grido d’allarme e di ferma protesta lanciato da Cia-Agricoltori Italiani della Calabria. Mentre il Ministero dell’Agricoltura inserisce ufficialmente il grano “Rosìa” di Maierato tra le varietà italiane da conservare, un successo straordinario per la biodiversità agraria regionale curato dall’Arsac, sul territorio si consuma un paradosso inaccettabile: si preferisce speculare sull’energia solare a danno di un intero comparto produttivo.

Nella Piana degli Scrisi, proprio nel cuore dell’area in cui si produce questo antico cereale, nella porzione del Comune di Pizzo che si affaccia sul golfo di Sant’Eufemia, si rischia di cancellare per sempre ogni attività agricola. Circa un centinaio di ettari di fertile terreno dedicato alla coltura del nobile frumento per volontà della proprietà, stanno per essere letteralmente “piastrellati” da una distesa di pannelli fotovoltaici.

La proprietà, infatti, ha già provveduto a inviare agli agricoltori affittuari le lettere di disdetta dei contratti di fitto. Un atto grave, che sottrae alle tante aziende storiche insediate nella Piana l’elemento essenziale per esistere: la terra. Il tutto per cedere il passo a speculatori dell’energia, incuranti del tessuto sociale ed economico locale.

Cia-Agricoltori Italiani esige risposte immediate e azioni concrete:

Alla proprietà si chiede l’immediato blocco della procedura di disdetta dei contratti di fitto, restituendo certezze a chi la terra la lavora e la custodisce ogni giorno.

Alla Regione Calabria si chiede un intervento d’urgenza per fermare questo scempio speculativo, che mette a rischio il reddito di decine di famiglie in un’area interna già drammaticamente esposta allo spopolamento e all’abbandono.

Cia-Agricoltori Italiani aderisce all’incontro convocato dall’Associazione Contadini di Maierato di domenica 19 luglio p.v., a Maierato (VV) e sarà presente con dirigenti e associati.