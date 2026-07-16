Mormanno inaugura il nuovo stadio “Roberto Domanico”: al taglio del nastro anche il campione del mondo Simone Perrotta

Dopo anni di attesa, Mormanno si prepara ad aprire le porte del nuovo campo sportivo “Roberto Domanico”, un’infrastruttura realizzata con un investimento di 750 mila euro e destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport e la vita sociale della comunità.

La cerimonia inaugurale è in programma venerdì 1 agosto alle 15.30 e vedrà la partecipazione delle autorità cittadine e di un ospite d’eccezione: l’ex centrocampista della Nazionale italiana e campione del mondo Simone Perrotta.

Il sindaco Paolo Pappaterra ha evidenziato le difficoltà affrontate durante la realizzazione dell’opera, spiegando come la presenza del Palazzetto dello Sport, costruito nell’area del vecchio terreno di gioco, abbia reso particolarmente complessa la progettazione del nuovo impianto.

“Dal punto di vista tecnico è stata un’opera difficilissima da realizzare perché il Palazzetto dello Sport, costruito al centro del vecchio campo, ha reso estremamente complessa la progettazione e realizzazione del nuovo impianto da calcio a undici. Abbiamo affrontato sacrifici tecnici ed economici importanti, ma oggi possiamo consegnare a Mormanno una struttura straordinaria. È un luogo che permetterà ai nostri giovani di tornare a sognare, di calpestare un campo in erba e di vivere lo sport come occasione di crescita e appartenenza. Alla nostra Mormanno va il più grande in bocca al lupo. Noi continueremo a lavorare con la stessa determinazione di sempre, senza fermarci”, ha dichiarato il primo cittadino.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente e alle Infrastrutture, Giuseppe Fasano, che ha sottolineato il valore dell’intervento anche dal punto di vista della riqualificazione urbana.

“Non posso che essere felice di questo risultato. Si tratta di un’opera che restituiamo all’intera comunità e che mancava da molti anni. Dopo tanto impegno siamo riusciti a portarla a compimento. La riqualificazione ambientale passa anche attraverso infrastrutture moderne e funzionali: per questo sono doppiamente soddisfatto, sia come Assessore all’Ambiente sia come Assessore alle Infrastrutture. Auguro a tutta la comunità di vivere e valorizzare al meglio questo nuovo spazio”, ha affermato.

Per l’assessore al Turismo, Flavio De Barti, il nuovo impianto rappresenta un investimento che va oltre l’aspetto sportivo.

“Il nuovo campo sportivo, insieme al Palazzetto dello Sport, contribuisce alla riqualificazione di un’intera area della nostra città. Ma soprattutto rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. Sport, socializzazione, salute e condivisione erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati e oggi possiamo dire di averli raggiunti. Continueremo a lavorare insieme per rendere Mormanno sempre più accogliente e viva”, ha concluso.