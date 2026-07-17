In sette Comuni della Piana di Gioia Tauro la Fondazione Danese Villum finanzia con 750mila euro un progetto triennale di educazione socio-emotiva: coinvolti 150 studenti e 41 insegnanti

Coinvolge 150 studenti tra gli 11 e i 16 anni, 41 insegnanti ed educatori e sette comuni della Piana di Goia Tauro, nel reggino, il progetto triennale “Social-Emotional Learning: a Systemic Framework for Developing Capable Citizens in Calabria”, finanziato con oltre 5 milioni e mezzo di corone danesi (circa 750 mila euro) dalla fondazione filantropica danese Villum, istituita nel 1971 dall’ingegnere Villum Kann Rasmussen.
Realizzato dall’associazione volontari Dokita, dalla comunità Luigi Monti e dalla cooperativa sociale Idea, il progetto si avvale della direzione scientifica dell’Istituto Universitario Pratesi di Soverato, che avrà anche il compito di validare gli strumenti e curare le pubblicazioni sotto la direzione della professoressa Francesca Napoletano, docente all’Università Pontificia Salesiana di Roma e al Pratesi.
In un’area caratterizzata da una profonda vulnerabilità socio-economica, segnata da mancanza di spazi di aggregazione e da una diffusa percezione di abbandono istituzionale, il progetto – che prenderà il via dal primo settembre di quest’anno e si concluderà il 31 agosto 2029 – si propone di trasformare le scuole e le comunità locali di Polistena, San Giorgio Morgeto, Maropati, Laureana di Borrello, Feroleto della Chiesa, Galatro e Melicucco in ecosistemi di apprendimento e cura, dove i giovani possano crescere come cittadini competenti integrando l’apprendimento socio-emotivo nei contesti scolastici e comunitari. L’iniziativa intende affrontare lo svantaggio educativo, la scarsa partecipazione e l’abbandono scolastico precoce con un approccio sistemico, combinando il rafforzamento delle competenze socio-emotive all’interno delle scuole con percorsi educativi incentrati sugli studenti e un forte radicamento nel territorio. Insegnanti ed educatori saranno sostenuti da formazione esperienziale e processi di co-progettazione per integrare l’apprendimento socio -emotivo nella didattica, nella valutazione e nella governance scolastica. Parallelamente, gli studenti parteciperanno ad attività in classe e a un’offerta oltre l’orario scolastico che comprende arti creative, cittadinanza attiva e digitale, tutoraggio ed esperienze di orientamento cooperativo legate alla green economy.
A livello territoriale, sette Hub comunali collegheranno scuole, famiglie, associazioni e autorità locali attraverso accordi con i comuni per garantire continuità e responsabilità condivisa.
La sostenibilità futura è garantita da un modello “train-the-trainer” (i docenti formati passeranno le competenze ai colleghi) e dal passaggio di consegne degli Hub fisici ai sette comuni, lasciando al territorio strumenti scientificamente validati.
In sette Comuni della Piana di Gioia Tauro la Fondazione Danese Villum finanzia con 750mila euro un progetto triennale di educazione socio-emotiva: coinvolti 150 studenti e 41 insegnanti
Coinvolge 150 studenti tra gli 11 e i 16 anni, 41 insegnanti ed educatori e sette comuni della Piana di Goia Tauro, nel reggino, il progetto triennale “Social-Emotional Learning: a Systemic Framework for Developing Capable Citizens in Calabria”, finanziato con oltre 5 milioni e mezzo di corone danesi (circa 750 mila euro) dalla fondazione filantropica danese Villum, istituita nel 1971 dall’ingegnere Villum Kann Rasmussen.