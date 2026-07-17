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Catanzaro, Palaia: “Un San Vitaliano così non si era mai visto e difficilmente sarà dimenticato”

“Stavolta il cuore antico di Catanzaro lo abbiamo sentito battere davvero forte e possiamo dire, senza tema di smentita, che un San Vitaliano così non si era mai visto. Sin da quando l’attuale Amministrazione si è insediata, rilanciare e, soprattutto, valorizzare la nostra festa patronale è stato uno degli obiettivi principali del governo cittadino. In questo 2026, però, dopo tante belle e partecipate edizioni, la sensazione è che si sia trovata la formula ideale. Il coinvolgimento degli esercenti, che hanno risposto con entusiasmo e slancio, l’esaltazione dei prodotti locali della nostra tradizione: la pitta e il morzello, l’intrattenimento di livello, garantito anche dal nostro cantautore Eman, hanno costituito il mix perfetto per coniugare festa, identità, turismo esperienziale. Un mix coerente, nel quale ogni elemento è stato pensato per trovare il suo giusto posto dentro un’unica cornice, senza sbavature e senza note stonate. Tutto è andato per il meglio e le migliaia di persone che hanno affollato il centro, sfidando un caldo afoso come non si vedeva da tempo, ne rappresentano la migliore e più gioiosa dimostrazione. Catanzaro è viva e vitale, al di là di ogni luogo comune o strumentalizzazione possibile. Occorre saperle parlare come si è fatto con questo San Vitaliano 2026, che difficilmente sarà dimenticato perché le feste patronali non sono qualcosa di fugace o di effimero, come forse qualcuno pensa, ma sono, appunto, il cuore più antico di ogni comunità”.

Così in una nota la consigliera comunale delegata alla valorizzazione del centro storico Danaiela Palaia.

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