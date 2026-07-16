Incidente stradale sulla SS107 Silana-Crotonese: una vittima e un ferito grave

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 107 Silana-Crotonese, nel tratto che attraversa la Sila, in prossimità della località Fago del Soldato. Il bilancio è di una vittima e di un ferito in condizioni critiche.

A perdere la vita è stato un uomo di 43 anni, mentre la persona che viaggiava con lui è stata soccorsa e trasportata in ospedale con gravi lesioni. Entrambi si trovavano a bordo di una Fiat Panda che, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada terminando la propria corsa contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e individuare le cause che hanno provocato la tragedia.