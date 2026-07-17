Si conclude la masterclass con Danio Manfredini: quaranta ore di alta formazione attoriale all’ex carcere di Cittanova

L’EVENTO

Si è conclusa presso la Scuola di Recitazione della Calabria (SRC) la masterclass di alta formazione

attoriale condotta dal maestro Danio Manfredini, tra gli artisti più autorevoli e premiati del teatro

italiano contemporaneo. Cinque giornate intensive dall’otto al 12 luglio 2026 per un totale di

quaranta ore di lavoro hanno visto protagonisti gli allievi del primo e del secondo anno del Triennio

Accademico della SRC, nella sede storica dell’ex carcere di Cittanova, edificio del 1904 trasformato

dalla scuola da luogo di detenzione in polo di alta formazione artistica.

Otto ore al giorno di lavoro intensivo hanno scandito un programma rigoroso: le mattine dedicate al

training avanzato di voce e corpo, i pomeriggi interamente riservati al lavoro attoriale, all’analisi del

testo e alla scoperta di autori che hanno segnato la storia del teatro classico e contemporaneo. Un

percorso formativo di altissimo livello che consolida il ruolo della SRC come scuola di recitazione

professionale di riferimento in Calabria e nel Mezzogiorno.

IL MAESTRO: DANIO MANFREDINI

Autore, regista, attore e pedagogo, Danio Manfredini è considerato una delle voci più intense e

originali del teatro contemporaneo italiano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto cinque Premi

Ubu il più recente alla carriera nel 2023 oltre al Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro

e, nel 2025, il riconoscimento di Maestro del Teatro Italiano a Radicondoli. La sua ricerca artistica,

incentrata sulla centralità dell’attore, sulla memoria emotiva e sulla presenza scenica, ha formato

intere generazioni di interpreti ed è oggi punto di riferimento assoluto per la formazione teatrale

avanzata.

Ha diretto l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli e conduce attualmente il

percorso di alta formazione Repertorio al Teatro Metastasio di Prato (20252027). Ha collaborato con

il Teatro Valdoca e la Compagnia Pippo Delbono.

LA VOCE DEL DIRETTORE

“Sono rimasto sbalordito dalla preparazione artistica del maestro Manfredini, la cui

fama ci precedeva ma che dal vivo si è rivelata ancora più straordinaria. Mi ha colpito

anche come persona: un’umiltà rara, una disponibilità totale, e insieme un

professionista assoluto che vive questo lavoro con dedizione viscerale. Un

ringraziamento speciale va a tutto il team della scuola e ai nostri allievi, che si sono

donati al cento per cento seguendo ogni sua indicazione con impegno e rigore.” Walter

Cordopatri, Fondatore e Direttore, SRC

Cordopatri ha sottolineato il valore simbolico della sede: “Il maestro ha apprezzato profondamente

questi spazi, capaci di raccontare una storia importante attraverso la loro trasformazione da luogo di

chiusura a luogo artistico e di libertà creativa. Quell’energia si è respirata in ogni giornata di lavoro

perfetta per un lavoro fondato sulla verità e sull’essenzialità della recitazione.”

LE PAROLE DEL MAESTRO

“È stato molto stimolante poter lavorare in un luogo così originale, perfetto per

formarsi. Ho trovato una realtà molto organizzata e piena di entusiasmo.” Danio

Manfredini

LA SCUOLA DI RECITAZIONE DELLA CALABRIA

Fondata da Walter Cordopatri a Cittanova (RC), la Scuola di Recitazione della Calabria è una scuola

di recitazione professionale indipendente con sede nell’ex carcere del 1904 Polo Solidale per la

Legalità F. Vinci, Viale Merano s.n.c., Cittanova. I suoi allievi lavorano con RAI, Wildside, Minerva e

nelle produzioni Disney/Cattleya. La scuola è partner del Giffoni Film Festival e mantiene un

programma di scambio internazionale con ArtEZ (Paesi Bassi). La masterclass con Danio Manfredini

non rappresenta un punto di arrivo ma una tappa: la collaborazione tra il maestro e la scuola è

destinata a proseguire negli anni a venire.