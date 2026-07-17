Caldo, l’ondata di afa perde intensità: diminuiscono le città da bollino rosso

L’arrivo dei temporali in diverse aree del Paese inizia ad attenuare l’emergenza caldo. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, nei prossimi giorni il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso è destinato a diminuire.

Per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio, restano 16 i capoluoghi con il massimo livello di allerta per le elevate temperature: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

La situazione mostra i primi segnali di miglioramento già da sabato 18 luglio. Le città in rosso saranno ancora 16, ma con alcune variazioni: esce Cagliari ed entra Civitavecchia, mentre restano coinvolte Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Il calo più significativo è previsto per domenica 19 luglio, quando i capoluoghi con il livello massimo di rischio per la salute scenderanno a 14. L’allerta riguarderà Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Anche le città classificate con il bollino arancione, che indica condizioni di rischio soprattutto per le persone più fragili, diminuiranno progressivamente: sono sette oggi (Ancona, Bari, Civitavecchia, Napoli, Trieste, Venezia e Verona), resteranno sette sabato (Bari, Catania, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Venezia e Verona) e diventeranno tre domenica, limitandosi a Catania, Messina e Reggio Calabria.

Il miglioramento sarà particolarmente evidente nel Nord Italia. Da domenica Bologna, Brescia, Milano e Torino passeranno dal livello massimo di allerta al bollino giallo, insieme ad Ancona, Bolzano, Cagliari, Trieste, Venezia e Verona. Oggi risultano già in giallo Bolzano, Catania, Messina e Reggio Calabria, mentre sabato la pre-allerta interesserà Ancona, Bolzano, Cagliari e Trieste.

Il quadro complessivo evidenzia dunque un graduale allentamento dell’ondata di calore grazie all’instabilità atmosferica prevista su diverse regioni italiane.