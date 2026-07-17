Bisignano, il consigliere Nicoletti: “Consiglio comunale sospeso dopo appena 12 minuti: un episodio che fa riflettere”

“Siamo nel 2026 e precisamente il 16/07/26, a Bisignano, si è consumato uno degli episodi più imbarazzanti della recente storia politico-amministrativa della città.

Il sindaco Francesco Fucile è stato costretto a sospendere il Consiglio comunale dopo appena dodici minuti dall’inizio della seduta, a causa della mancata notifica della convocazione al consigliere Lucantonio Nicoletti.

La regolare convocazione di tutti i consiglieri rappresenta un requisito essenziale per il corretto svolgimento del Consiglio comunale. Un’eventuale irregolarità può compromettere la validità della seduta e degli atti eventualmente approvati.

Al di là degli aspetti giuridici, resta il dato politico. Una maggioranza che da tempo governa con un solo consigliere di vantaggio vive oggi un momento di evidente difficoltà. L’episodio odierno rischia di rappresentare il punto più basso di un’amministrazione che, a pochi mesi dalla conclusione del mandato, appare sempre più fragile.

Fa riflettere che tutto ciò sia accaduto proprio sotto la guida di un sindaco che, per oltre trent’anni, ha costruito la propria immagine pubblica sulla competenza amministrativa e burocratica. Un errore di questo tipo finisce inevitabilmente per mettere in discussione quella reputazione.

È lecito chiedersi se non sia arrivato il momento di una seria riflessione politica sulla tenuta della maggioranza, che continua ad amministrare con numeri risicati, una Giunta composta da quattro assessori – pur potendone nominare cinque – e con un clima che sembra già proiettato verso le elezioni comunali della primavera 2027.

I cittadini meritano chiarezza. Ora ci si aspetta una spiegazione sull’accaduto e una presa di posizione politica all’altezza della gravità di quanto avvenuto oggi nell’aula del Consiglio comunale”.

Così in una nota il consigliere Lucantonio Nicoletti.