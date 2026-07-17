Associazione Bene Comune sul caso Roggero, Falsetta: “Dalla Calabria parta una mobilitazione istituzionale per la grazia. La nostra terra ha l’autorità morale e l’esperienza storica per promuoverla”

Le immagini delle ultime ore, che mostrano un commerciante di 72 anni varcare la soglia del carcere di Bollate dopo aver difeso la propria vita e la propria famiglia, rappresentano una ferita profonda anche per la Calabria, e che quindi non possono non vederla in prima linea alla guida di una mobilitazione istituzionale con la quale chiedere la concessione della grazia presidenziale.

Lo dichiara in una nota Filomena Falsetta, Presidente dell’Associazione “Bene Comune”, in seguito ai drammatici sviluppi del caso Roggero.

Non possiamo restare indifferenti di fronte a un paradosso normativo e umano che tocca da vicino corde sensibilissime per il territorio calabrese, una terra fiera e bellissima, ma che purtroppo conosce fin troppo bene, sulla pelle dei suoi figli, il dramma devastante della criminalità, la pressione e la solitudine da questa imposte.

Il diritto di alzare la saracinesca la mattina senza temere per la propria vita o per quella dei propri familiari deve tornare a essere un bene comune intoccabile.

Proprio per questo motivo, la nostra regione ha l’autorità morale e soprattutto l’esperienza storica per farsi promotrice di un grande moto di civiltà nazionale, al fine di impedire che i cittadini vengano lasciati soli nelle trincee quotidiane delle proprie attività.

Una risposta, dunque, che non può essere solo giudiziaria, ma che richiede un impegno politico e sociale immediato.

Pertanto, chiedo a tutti i parlamentari nella nostra regione, al Presidente della nostra regione, ai consiglieri regionali e ai sindaci del territorio di sostenere con forza l’iter per la concessione della grazia, trasformando l’indignazione delle ultime ore in un’azione politica capace di esprimere la sua essenza più pura e alta di fronte ad una vita spezzata due volte, e ricucire, dunque, il senso profondo della giustizia – conclude.