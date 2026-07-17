Un’altra giornata storica per l’MMA in Calabria – Federkombat

Il 16 luglio 2026 resterà una data destinata ad entrare nella storia delle Arti Marziali Miste calabresi.

A Vibo Valentia, alla presenza del Presidente Regionale Federkombat Giorgio Lico e del Direttore Tecnico Regionale Daniele Miceli, si è svolta la prima sessione ufficiale di esami per il conseguimento della Cintura Nera di MMA organizzata da Federkombat Calabria.

L’importanza di questo evento va ben oltre il semplice avanzamento di grado. Per la prima volta nella nostra regione vengono conferite le Cinture Nere di una disciplina oggi ufficialmente riconosciuta dal CONI, un traguardo che certifica la definitiva maturazione dell’MMA all’interno dello sport italiano.

Con il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, infatti, le Mixed Martial Arts hanno assunto un ruolo istituzionale all’interno del sistema sportivo nazionale e Federkombat è la Federazione Sportiva Nazionale alla quale il CONI ha affidato la delega esclusiva per la gestione dell’MMA in Gabbia in Italia.

A soli due anni dall’avvio di questo nuovo percorso federale, la Calabria scrive così una delle prime pagine della propria storia nell’MMA riconosciuta, formando i primi tecnici che hanno completato con successo l’intero iter previsto dal programma nazionale.

Hanno conseguito la Cintura Nera di 1° Livello MMA:

Giuseppe Chirico – SSD Italica Sport

Paolo Faseta – ASD Stray Clan

Michel Brando – ASD Black Mamba

Marco Passarelli – ASD Cobra Team

Questi quattro nuovi tecnici si affiancano alla Cintura Nera del Fighter Professionista e Direttore Tecnico Regionale Daniele Miceli, autentico punto di riferimento del movimento, che con la sua esperienza agonistica e didattica rappresenta da anni il principale promotore e pioniere dello sviluppo delle MMA in Calabria.

Il risultato raggiunto rappresenta il frutto di un percorso costruito con serietà, formazione continua e collaborazione tra tecnici e società sportive, confermando la volontà di Federkombat di sviluppare un movimento regionale sempre più qualificato, competente e perfettamente allineato agli standard tecnici nazionali.

Quella di ieri non è stata soltanto una sessione d’esame: è stato un passaggio storico che segna l’inizio di una nuova fase per l’MMA calabrese. Una disciplina moderna, completa e altamente spettacolare, oggi finalmente riconosciuta dal CONI e inserita in un percorso federale ufficiale, continua così il proprio sviluppo attraverso tecnici qualificati, programmi formativi certificati e una struttura organizzativa destinata a crescere negli anni.

Un nuovo capitolo è stato scritto. Da oggi l’MMA Federkombat Calabria può contare su cinque Cinture Nere ufficiali, pronte a guidare la crescita della disciplina sul territorio e a costruire il futuro delle Mixed Martial Arts nella nostra regione.