Un’altra giornata storica per l’MMA in Calabria – Federkombat

Il 16 luglio 2026 resterà una data destinata ad entrare nella storia delle Arti Marziali Miste calabresi.
A Vibo Valentia, alla presenza del Presidente Regionale Federkombat Giorgio Lico e del Direttore Tecnico Regionale Daniele Miceli, si è svolta la prima sessione ufficiale di esami per il conseguimento della Cintura Nera di MMA organizzata da Federkombat Calabria.
L’importanza di questo evento va ben oltre il semplice avanzamento di grado. Per la prima volta nella nostra regione vengono conferite le Cinture Nere di una disciplina oggi ufficialmente riconosciuta dal CONI, un traguardo che certifica la definitiva maturazione dell’MMA all’interno dello sport italiano.
Con il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, infatti, le Mixed Martial Arts hanno assunto un ruolo istituzionale all’interno del sistema sportivo nazionale e Federkombat è la Federazione Sportiva Nazionale alla quale il CONI ha affidato la delega esclusiva per la gestione dell’MMA in Gabbia in Italia.
A soli due anni dall’avvio di questo nuovo percorso federale, la Calabria scrive così una delle prime pagine della propria storia nell’MMA riconosciuta, formando i primi tecnici che hanno completato con successo l’intero iter previsto dal programma nazionale.
Hanno conseguito la Cintura Nera di 1° Livello MMA:
Giuseppe Chirico – SSD Italica Sport
Paolo Faseta – ASD Stray Clan
Michel Brando – ASD Black Mamba
Marco Passarelli – ASD Cobra Team
Questi quattro nuovi tecnici si affiancano alla Cintura Nera del Fighter Professionista e Direttore Tecnico Regionale Daniele Miceli, autentico punto di riferimento del movimento, che con la sua esperienza agonistica e didattica rappresenta da anni il principale promotore e pioniere dello sviluppo delle MMA in Calabria.
Il risultato raggiunto rappresenta il frutto di un percorso costruito con serietà, formazione continua e collaborazione tra tecnici e società sportive, confermando la volontà di Federkombat di sviluppare un movimento regionale sempre più qualificato, competente e perfettamente allineato agli standard tecnici nazionali.
Quella di ieri non è stata soltanto una sessione d’esame: è stato un passaggio storico che segna l’inizio di una nuova fase per l’MMA calabrese. Una disciplina moderna, completa e altamente spettacolare, oggi finalmente riconosciuta dal CONI e inserita in un percorso federale ufficiale, continua così il proprio sviluppo attraverso tecnici qualificati, programmi formativi certificati e una struttura organizzativa destinata a crescere negli anni.
Un nuovo capitolo è stato scritto. Da oggi l’MMA Federkombat Calabria può contare su cinque Cinture Nere ufficiali, pronte a guidare la crescita della disciplina sul territorio e a costruire il futuro delle Mixed Martial Arts nella nostra regione.
“Quella vissuta oggi è una giornata che segna un prima e un dopo per la nostra regione. Il conseguimento delle prime Cinture Nere di MMA Federkombat in Calabria rappresenta il risultato concreto di un progetto che abbiamo fortemente voluto e nel quale abbiamo investito con convinzione fin dall’ingresso dell’MMA nel sistema federale riconosciuto dal CONI.
Voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Giuseppe Chirico, Paolo Faseta, Nichel Brando e Marco Passarelli, che hanno affrontato questo percorso con serietà, impegno e grande spirito di sacrificio. Ottenere una Cintura Nera significa assumersi una responsabilità importante nei confronti della disciplina e delle future generazioni di atleti.
Desidero inoltre ringraziare il nostro Direttore Tecnico Regionale Daniele Miceli, che con la sua competenza e la sua esperienza sta contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’MMA calabrese. Sono certo che questo sia soltanto il primo di tanti traguardi che porteranno la Calabria a ricoprire un ruolo sempre più importante nel panorama nazionale delle Mixed Martial Arts.”
Conosco personalmente il percorso affrontato da ciascuno di loro e posso affermare che questo traguardo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova responsabilità. Una Cintura Nera non certifica soltanto delle competenze tecniche: rappresenta un esempio, una guida e un riferimento per tutti coloro che si avvicineranno alle MMA.
Mi congratulo con Giuseppe Chirico, Paolo Faseta, Nichel Brando e Marco Passarelli per il lavoro svolto e per aver dimostrato di possedere le qualità tecniche, umane e morali richieste da questo grado. Sono orgoglioso di poter condividere con loro questo momento storico e sono convinto che, lavorando insieme, riusciremo a costruire un movimento regionale sempre più forte, competente e riconosciuto a livello nazionale.
Oggi la Calabria scrive una pagina importante della propria storia sportiva. Da domani continueremo a lavorare con ancora maggiore entusiasmo per far crescere l’MMA Federkombat e offrire ai nostri atleti un percorso tecnico sempre più qualificato.”