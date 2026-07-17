Estate Melissese 2026, dal teatro alla festa della bandiera verde. Sindaco Mauro: “Cultura, famiglie e ambiente raccontano la nostra idea di accoglienza”

Tanti eventi studiati, ognuno, per soddisfare tutti i target trasformando piazze, lungomare e luoghi identitari in spazi di comunità. È questa la direzione dell’Estate Melissese 2026, il programma promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca Mauro, che in questi giorni entra nel vivo con una serie di appuntamenti pensati per residenti, ospiti, famiglie e turisti, nel segno della cultura, dello spettacolo, della socialità e di quella vocazione ecosostenibile che continua a distinguere Melissa nel panorama delle destinazioni balneari calabresi.

UN’ESTATE RICCA DI QUALITÀ, NON SOLO INTRATTENIMENTO

Melissa e Torre Melissa – sottolinea il Primo cittadino – devono essere vissute come luoghi accoglienti, sicuri, ordinati e capaci di offrire esperienze diverse, dalla cultura al divertimento, dalla musica agli eventi per famiglie. L’obiettivo è costruire un’estate di qualità, coerente con i riconoscimenti ambientali ottenuti e con l’immagine di un territorio che investe su mare, servizi e vivibilità.

TEATRO SOTTO LE STELLE, STASERA PIAZZA PADRE PIO DIVENTA PALCOSCENICO

Il primo appuntamento di questo nuovo segmento della programmazione è in calendario questa sera (17 luglio), alle ore 21.30, in Piazza Padre Pio a Torre Melissa, con Teatro sotto le stelle – Premio Città di Melissa, giunto alla sesta edizione. In scena l’Associazione teatrale Gala di Lamezia Terme con la commedia brillante Pazzi per caso, per la regia di Roberto Panzarella.

IL 18 LUGLIO GRANDE TRIBUTO A RANIERI CON UN’ORCHESTRA TUTTA AL FEMMINILE

Sabato 18 luglio, alle ore 22, invece, il Lungomare Sud di Torre Melissa ospiterà uno degli eventi più attesi: Diego Sanchez in Tutte donne insieme a me, official tribute band dedicata a Massimo Ranieri. Uno spettacolo costruito sulle emozioni, sulle canzoni e sull’immaginario di uno degli artisti più amati della musica italiana, con una particolarità di grande impatto scenico e musicale: un’orchestra tutta al femminile, con corpo di ballo e voce femminile, per una serata che porterà sul lungomare energia, eleganza e spettacolo.

IL 19 LUGLIO MAGIA, MUSICA E DIVERTIMENTO PER LE FAMIGLIE

Domenica 19 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Gramsci a Melissa, spazio a Magia Gangs e Musica con Mago Elitè, appuntamento pensato soprattutto per bambini e famiglie. Una serata leggera, coinvolgente e adatta a tutte le età, che si inserisce pienamente nella scelta dell’Amministrazione comunale di proporre un’estate capace di parlare a pubblici diversi, valorizzando anche quella dimensione familiare che rappresenta uno dei tratti più riconoscibili dell’accoglienza melissese.

LUNEDÌ 20 LUGLIO LA FESTA DELLA BANDIERA VERDE

Lunedì 20 luglio, alle ore 22, il Lungomare di Torre Melissa ospiterà la Festa della Bandiera Verde, momento simbolico del programma estivo e occasione per condividere con cittadini e turisti un riconoscimento che premia le località marine a misura di bambino e di famiglia. Una festa che non celebra soltanto un vessillo, ma un’idea di territorio: spiagge fruibili, mare pulito, servizi, sicurezza, attenzione ai più piccoli e qualità degli spazi pubblici.