Il Sindaco Franz Caruso esprime apprezzamento per il pilota cosentino Ermanno Quintieri. L’auto da corsa del giovane, ritratta da una testata giornalistica tedesca

Fa un certo effetto vedere la Porsche, l’auto da corsa del giovanissimo pilota cosentino Ermanno Quintieri, con la quale gareggiò nella scorsa edizione della “Porsche Sprint Challenge Suisse 2025”, raffigurata su una testata giornalistica tedesca in occasione della nuova edizione di quest’anno della importante corsa automobilistica ed in particolare per la tappa al Red Bull Ring di oggi, a Spielberg, in Austria. Il giovane pilota cosentino lo scorso anno aveva conosciuto il suo primo podio nella “Porsche Sprint Challenge Suisse”. Quest’anno ha concentrato le sue energie per il campionato italiano e non parteciperà alla corsa svizzera, ma è come se fosse presente ugualmente. E a testimoniarlo, la citazione della fotografia della sua Porsche mentre gareggia. La notizia, alquanto curiosa, è rimbalzata in città suscitando l’apprezzamento del Sindaco Franz Caruso, anche perché sull’auto di Ermanno Quintieri campeggia lo stemma della città dei Bruzi, rappresentando a tutti gli effetti Cosenza nei più importanti circuiti automobilistici italiani e d’Europa.

“Si può ben dire – ha commentato Franz Caruso non nascondendo la sua soddisfazione – che su quel circuito, in quel campionato, ricordano ancora oggi la bella impresa sportiva di un ragazzino di Cosenza che corre, orgogliosamente,con il simbolo della nostra città. Anche se quest’anno non fa parte dei piloti della Porsche Sprint Challenge Suisse, siamo certi che Ermanno regalerà ai suoi tifosi e ai cosentini ancora tante soddisfazioni nel campionato italiano. Delle sue qualità ha già dato ampia dimostrazione e siamo consapevoli del fatto che il meglio deve ancora venire”.