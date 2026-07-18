FdI Cosenza, Nesci: “Congratulazioni a Nicola Caruso, riconosciuti militanza e spirito di servizio”

«Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Nicola Caruso per la sua *elezione a presidente provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza* e gli auguro buon lavoro per il nuovo incarico».

Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci: «La sua elezione – prosegue – rappresenta il riconoscimento di un percorso costruito con impegno, competenza e spirito di servizio. In Fratelli d’Italia la militanza, il lavoro quotidiano e la qualità delle persone hanno un valore concreto: sono la base sulla quale si costruisce *una classe dirigente solida, credibile e radicata nei territori*».

«L’esperienza maturata da Nicola Caruso anche come dirigente nazionale di Gioventù Nazionale rafforza ulteriormente il suo profilo e testimonia la capacità del nostro partito di valorizzare le proprie risorse interne. *Rivolgo inoltre un augurio di buon lavoro a tutti i dirigenti che completano la squadra provinciale*, certo che sapranno contribuire con responsabilità e passione al rafforzamento di Fratelli d’Italia nella provincia di Cosenza».

«Sono certo che Nicola Caruso saprà guidare il partito con equilibrio e determinazione, *proseguendo il lavoro di radicamento e crescita di Fratelli d’Italia sul territorio*».