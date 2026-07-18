Tropea apre le porte alla grande musica: Andrea Giuffredi e l’Orchestra di Fiati “Città di Tropea” protagonisti di una serata di alto profilo culturale

La musica d’eccellenza torna protagonista a Tropea con un appuntamento destinato a lasciare il segno nel calendario culturale dell’estate 2026.

Domenica 19 luglio, alle ore 21.30, l’Auditorium Santa Chiara ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, impreziosito dalla partecipazione straordinaria del Maestro Andrea Giuffredi, tra i più importanti trombettisti italiani e uno degli interpreti più apprezzati nel panorama concertistico internazionale.

Non sarà soltanto un concerto, ma un autentico incontro tra esperienza artistica, formazione musicale e promozione culturale, capace di mettere in dialogo una delle eccellenze mondiali della tromba con una realtà orchestrale che negli ultimi anni ha saputo conquistare crescente prestigio grazie alla qualità del proprio percorso artistico.

Andrea Giuffredi rappresenta oggi una delle figure di riferimento della scuola italiana della tromba: dopo venticinque anni come prima tromba di prestigiose orchestre sinfoniche italiane, ha collaborato con direttori del calibro di Riccardo Muti, Zubin Mehta, George Prêtre e Seiji Ozawa, portando la propria arte nei più importanti teatri e festival internazionali.

Parallelamente all’attività concertistica, svolge un’intensa opera di divulgazione musicale attraverso masterclass e corsi tenuti nei cinque continenti, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di musicisti.

Ad accompagnarlo sarà l’Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, diretta dal Maestro Vincenzo Laganà, musicista e direttore artistico che ha saputo imprimere all’ensemble una costante crescita qualitativa, trasformandola in una delle espressioni orchestrali più apprezzate del panorama bandistico calabrese.

Sotto la sua guida, l’Orchestra ha consolidato un’identità artistica capace di coniugare tradizione, ricerca musicale e apertura verso collaborazioni di livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, presieduta dall’Avv. Giuseppe Maria Romano, che continua a investire nella diffusione della cultura musicale quale strumento di crescita sociale e valorizzazione del territorio.

Un impegno che trova ulteriore riconoscimento nella presenza di un artista del calibro di Giuffredi, testimonianza della credibilità artistica raggiunta dall’Orchestra.

Il concerto sarà presentato da Lucio Ruffa, mentre l’evento è realizzato con il contributo del Comune di Tropea, che rinnova il proprio sostegno alle iniziative culturali capaci di qualificare l’offerta della città e di arricchire l’esperienza dei numerosi visitatori presenti durante la stagione estiva.

Il programma della serata proporrà alcune delle pagine più significative del repertorio per tromba e orchestra di fiati, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di grande intensità interpretativa e confermando come anche il Sud Italia possa essere teatro di produzioni artistiche di elevato livello.

L’appuntamento assume così un valore che va oltre il semplice evento musicale: rappresenta un investimento culturale, un’occasione di crescita per il territorio e un segnale della volontà di fare di Tropea non soltanto una delle mete turistiche più prestigiose del Mediterraneo, ma anche un luogo capace di ospitare appuntamenti artistici di respiro internazionale.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, consentendo a cittadini, appassionati e turisti di partecipare a una serata che si annuncia tra le più prestigiose dell’estate tropeana.