Crotone, tre arresti eseguiti dalla polizia: in carcere condannati per bancarotta, evasione e maltrattamenti

Triplice intervento della Polizia di Stato nel Crotonese, dove nelle ultime ore sono state eseguite tre misure restrittive nei confronti di altrettante persone destinatarie di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Le operazioni hanno riguardato reati di diversa natura, dalla bancarotta ai maltrattamenti in famiglia, fino all’evasione dagli arresti domiciliari.

Il primo arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra Mobile in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. L’uomo, condannato per una bancarotta risalente al 2011, è stato rintracciato nel territorio crotonese grazie alle attività investigative svolte dai poliziotti e successivamente trasferito in carcere.

Sempre nel corso della giornata è stata eseguita un’altra misura, questa volta disposta dalla Procura Generale di Catanzaro. Il destinatario, condannato a due anni di reclusione per “maltrattamenti in famiglia” commessi a Crotone tra il 2007 e il 2013, sconterà la pena agli arresti domiciliari.

Il terzo intervento ha invece interessato un uomo che, secondo quanto accertato dagli agenti delle Volanti, si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, violando la misura cautelare cui era sottoposto. L’episodio di “evasione” ha determinato l’aggravamento del provvedimento restrittivo con il successivo trasferimento nella casa circondariale.

Parallelamente alle attività investigative, la Questura ha intensificato i controlli sul territorio, concentrando i servizi sul lungomare di Crotone e nelle località balneari di Cirò Marina e Le Castella. Nel corso delle verifiche sono state identificate 568 persone e sottoposti a controllo 282 veicoli, mentre gli agenti hanno effettuato accertamenti anche su numerosi soggetti destinatari di misure limitative della libertà personale.