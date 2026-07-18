Caldo intenso, lunedì 17 città in allerta massima: scatta il bollino rosso

Torna a crescere l’emergenza caldo in Italia. A partire dalle ore 14 di oggi entrerà in vigore il nuovo bollettino del Ministero della Salute che, per la giornata di lunedì, prevede ben 17 città contrassegnate dal bollino rosso, il livello più elevato di allerta per le ondate di calore.

Le località interessate saranno Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo, dove sono attese condizioni climatiche tali da rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

Nel bollettino figurano inoltre sette città con bollino verde: Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Come ricorda il Ministero della Salute, il “bollino verde (Livello 0) indica assenza di rischio e condizioni meteorologiche stabili che non comportano pericoli per la popolazione”.

Sono invece tre le città in bollino giallo: Ancona, Bolzano e Cagliari. In questo caso, il Ministero precisa che il “bollino giallo (Livello 1) indica uno stato di pre-allerta” e “segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un’ondata di calore. Non richiede misure di emergenza, ma richiede attenzione per i soggetti più vulnerabili”.

L’invito delle autorità sanitarie è quello di seguire le consuete raccomandazioni per affrontare le alte temperature, limitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e prestando particolare attenzione alle persone più a rischio.