Praia a Mare celebra i 700 anni dell’effige mariana: il Papa invia il cardinale Francesco Montenegro

Sarà il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, a rappresentare Papa Leone XIV in occasione delle celebrazioni per il settimo centenario dell’arrivo a Praia a Mare della storica effige della “Tutta Santa Madre di Dio”. La designazione è stata resa nota dalla Sala Stampa della Santa Sede e conferisce particolare rilievo all’appuntamento religioso in programma il prossimo agosto.

Le manifestazioni si terranno il 14 e il 15 agosto al Santuario Diocesano di Santa Maria della Grotta, nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea, luogo che da oltre sette secoli custodisce la venerata immagine della Vergine e che rappresenta uno dei principali punti di riferimento della devozione mariana in Calabria.

La scelta del Pontefice di affidare al cardinale Montenegro il ruolo di Inviato Speciale viene interpretata come un segno di attenzione verso una ricorrenza di grande valore religioso e storico per il territorio calabrese, oltre che come testimonianza della vicinanza del Santo Padre alla comunità dei fedeli.

Il santuario di Praia a Mare continua ad accogliere ogni anno migliaia di pellegrini provenienti da tutta la regione e da numerose comunità di calabresi residenti all’estero, custodendo una tradizione che affonda le proprie origini nel Medioevo.

Accanto alle celebrazioni liturgiche, il programma dell’anniversario prevede anche iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della storia, dell’arte e del patrimonio spirituale legati al culto della “Tutta Santa Madre di Dio”, offrendo ai visitatori un’occasione per riscoprire uno dei luoghi simbolo della fede sul Tirreno cosentino.