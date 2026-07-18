Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, il Comune di Cosenza, Ente capofila, rettifica l’Avviso “Aiuti alle Imprese” e proroga i termini per la presentazione delle domande al 31 agosto

Il Comune di Cosenza, in qualità di Ente capofila dell’Organismo intermedio Area Urbana di Cosenza-Rende, informa che, con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1803/2026, pubblicata il 17 luglio 2026, sono state approvate alcune modifiche all’Avviso pubblico “Promuovere lo sviluppo economico delle Città di Cosenza e Rende – Aiuti alle Imprese”, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

Le modifiche, già anticipate nel corso della conferenza di presentazione dell’Avviso tenutasi lo scorso 8 luglio presso Palazzo dei Bruzi, sono state introdotte con l’obiettivo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di rendere ancora più efficace e coerente il sistema di valutazione delle domande.

In particolare, è stato ampliato l’elenco dei codici ATECO delle attività ammissibili, così da garantire la più ampia partecipazione delle imprese operanti sul territorio di Cosenza e Rende.

A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, si è inoltre reso necessario procedere alla rettifica della griglia di valutazione delle domande di partecipazione, contenuta al punto 8 dell’Appendice allegata all’Avviso. La revisione ha riguardato la rimodulazione dei punteggi attribuiti ad alcuni sub-criteri, ricondotti ai quattro macro-criteri di valutazione previsti dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027: efficacia, efficienza, utilità e sostenibilità/durabilità, al fine di assicurare una piena coerenza con il quadro programmatorio regionale.

Sono stati conseguentemente aggiornati i seguenti documenti allegati all’Avviso:

Appendice;

Allegato 1 – Modello di Domanda;

Allegato 2 – Formulario;

Allegato 8 – Settori ATECO ammissibili.

La documentazione rettificata è disponibile sul sito istituzionale della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile – Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027 e sul Portale Amministrazione Trasparente dei Comuni di Cosenza e Rende.

Contestualmente, il Comune di Cosenza, quale Ente capofila della Strategia Urbana, ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore 23:59 del 31 agosto 2026, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di prendere piena conoscenza delle modifiche apportate e di favorire la più ampia partecipazione all’Avviso.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dal Comune di Cosenza, quale Comune capofila della Strategia Urbana Cosenza-Rende, per sostenere il rafforzamento del sistema imprenditoriale locale, incentivare gli investimenti e contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso l’utilizzo delle risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027.