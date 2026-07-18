La sede AIGA all’interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza compie un anno

Un anno fa veniva inaugurata la sede dell’AIGA di Cosenza all’interno dei locali dell’Ufficio del Giudice di Pace.

L’idea prese forma fin dall’inizio del mandato del Presidente dell’AIGA Cosenza, Giuliano Arabia: creare, nel cuore del Palazzo di Giustizia, uno spazio dedicato alla giovane avvocatura bruzia.

Quel progetto nasceva dalla convinzione che un’associazione dovesse essere presente nella vita quotidiana dei propri iscritti, offrendo non solo occasioni formative, ma anche uno spazio di incontro, confronto e partecipazione.

Dodici mesi dopo, quel progetto si è tradotto in una realtà consolidata, animata dalle attività e dai progetti promossi dall’Associazione.

Oggi la sede è il luogo in cui si svolge gran parte dell’attività associativa: riunioni, incontri istituzionali e momenti di confronto tra praticanti e giovani avvocati.

Il valore di questo risultato è ancora più significativo se si considera che AIGA Cosenza è l’unica Sezione AIGA della Calabria ad avere una sede ufficiale all’interno dei locali ove hanno sede gli Uffici Giudiziari, una realtà rara anche nel panorama nazionale. Un traguardo che testimonia la credibilità costruita dalla Sezione e il rapporto di collaborazione instaurato con le istituzioni forensi e giudiziarie.

«Fin dall’inizio del mandato ci siamo dati un obiettivo: fare in modo che AIGA fosse presente nella vita dei giovani avvocati ogni giorno, non soltanto in occasione dei grandi eventi. La soddisfazione più grande è vedere tanti giovani colleghi vivere la sede, partecipare alle attività, proporre idee e trovare nell’Associazione un punto di riferimento per crescere insieme. I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro di un Direttivo che, in questi anni, ha condiviso impegno, idee e responsabilità, trasformando le proposte in iniziative concrete al servizio della giovane avvocatura. Siamo soddisfatti del cammino compiuto, ma ancora di più siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nei confronti dei giovani colleghi. C’è ancora molto da fare e continueremo a lavorare, insieme, con lo stesso impegno e la stessa determinazione, per creare nuove opportunità e dare un contributo concreto al futuro della giovane avvocatura», afferma il Presidente dell’AIGA Cosenza, Giuliano Arabia.

Tra i progetti più significativi avviati in questo primo anno figura la valorizzazione della Biblioteca “Messina“, prezioso patrimonio librario custodito presso la sede dell’Associazione.

Grazie alla generosa donazione del fondo librario all’avvocatura cosentina da parte del Giudice Dott. Francesco Claudio Messina – recentemente nominato socio d’onore di AIGA Cosenza – l’Associazione ha avviato la catalogazione dell’intero patrimonio bibliografico, con l’obiettivo di restituire alla collettività un bene di rilevante valore storico e scientifico, rendendolo nuovamente accessibile ad avvocati, praticanti e studiosi e favorendone il futuro inserimento nei circuiti bibliotecari nazionali. L’apertura della sede si inserisce in un percorso di crescita che, nell’ultimo biennio, ha visto AIGA Cosenza consolidare il proprio ruolo nel panorama associativo nazionale. Tra gli appuntamenti più significativi figura il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA del 2025 ospitato a Cosenza , che ha riunito oltre 250 avvocati e avvocate provenienti da tutta Italia. L’evento, dedicato al tema “ Diritti fondamentali: il coraggio di essere umani “, ha trasformato Cosenza in un punto di confronto nazionale sui diritti fondamentali, riunendo autorevoli esponenti delle giurisdizioni sovranazionali e internazionali insieme a rappresentanti dell’avvocatura, delle istituzioni, del mondo accademico e della politica.

Nello stesso solco si colloca il corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione forense, ideato dalla Sezione di Cosenza, che ha coinvolto oltre ventuno Sezioni territoriali AIGA di tutta Italia. A questo si affiancano i convegni dedicati all’intelligenza artificiale, all’innovazione della professione forense e ad altri temi di attualità, insieme al progressivo rafforzamento del dialogo con l’Università, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e le principali istituzioni e associazioni del territorio.

A un anno dall’inaugurazione, quella sede rappresenta il punto di riferimento di un percorso destinato a proseguire. Con lo stesso spirito con cui è nata, AIGA Cosenza guarda alle prossime sfide, continuando a investire nella formazione, nella partecipazione e nella crescita della giovane avvocatura.