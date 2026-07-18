Caulonia candidata al bando regionale per il potenziamento del Centro Comunale di Raccolta in località Eternità

Il Comune di Caulonia ha presentato la propria candidatura all’Avviso Pubblico della Regione Calabria “Sostegno allo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata e dei centri di raccolta”, finanziato a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027.

Il progetto candidato riguarda i lavori di potenziamento e adeguamento funzionale del Centro Comunale di Raccolta situato in località Eternità, nella frazione Focà, per un importo complessivo di 296.731,34 euro, interamente finanziabile a fondo perduto. L’area, storicamente destinata alla gestione dei rifiuti urbani fin dal 1998, in caso di finanziamento del progetto sarà riqualificata e trasformata in una struttura pienamente funzionale, con ingresso controllato, ufficio, pesa, depuratore, area RAEE, area container, deposito coperto, area conferimento delle frazioni secche, area ingombranti, area di conferimento e area di selezione manuale.

Il sindaco Francesco Cagliuso ha sottolineato come questo intervento rappresenti un tassello importante nel percorso di recupero e valorizzazione del territorio comunale, permettendo di restituire piena funzionalità a un sito che per troppo tempo ha rappresentato una criticità ambientale, e ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla partecipazione al bando.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Maiolo ha evidenziato che investire nella raccolta differenziata significa investire nel futuro del paese, in coerenza con gli obiettivi di transizione verso un’economia circolare promossi dall’Unione Europea, e ha aggiunto che la trasformazione dell’ex stazione di trasferenza in un centro moderno e sicuro è anche un segnale di attenzione verso la frazione di Focà e i suoi cittadini.

L’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso ha spiegato che il progetto è stato concepito per garantire un percorso interno ordinato e sicuro, con aree distinte per ogni tipologia di rifiuto e un sistema di regimentazione delle acque meteoriche conforme alle più recenti normative ambientali, e ha ricordato che l’auspicata ammissione a finanziamento consentirebbe di completare i lavori entro 120 giorni dalla consegna del cantiere, migliorando concretamente il servizio offerto ai cittadini.

L’Amministrazione comunale attende ora gli esiti dell’istruttoria regionale, confidando nell’ammissione a finanziamento di un progetto che punta a migliorare la qualità del servizio di raccolta differenziata, ridurre gli abbandoni incontrollati sul territorio e restituire dignità a un’area da tempo bisognosa di riqualificazione.