Domenico Turiano rinnova con la Cadi Antincendi Futura

Il giovane pivot, dopo la scintillante convocazione in Nazionale Under 19, ha ufficialmente rinnovato il suo legame con la società gialloblù, che punta su di lui per il prossimo campionato di A2 Elite. Un segnale di continuità e fiducia reciproca.

Oggi, quella stessa determinazione e quella stessa qualità verranno messe al servizio della Cadi Antincendi Futura in un campionato di A2 Elite che si preannuncia ricco di sfide.

L’anno scorso ha già avuto modo di allenarsi per tutta la stagione con la squadra capitanata da Jean Carlos Cividini ed ha anche esordito e trovato minutaggio anche nella sfida decisiva contro Giovinazzo.

Insieme ai suoi compagni, invece, sotto la guida del suo compagno di squadra Peppe Scopelliti ha vinto il bronzo italiano a Guastalla, con la Cadi Antincendi in versione Under 17.

Oggi, sotto la guida del tecnico Sylvio Rocha, non vede l’ora di crescere, migliorare e farsi trovare pronto.