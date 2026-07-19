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Fiorita: “SOS Caldo è una rete che salva dall’isolamento. I numeri dimostrano che è una scelta giusta”

Le ondate di calore non sono più soltanto un disagio estivo. Sono un’emergenza sanitaria che colpisce soprattutto gli anziani e le persone più fragili. A ricordarlo sono i dati diffusi dal Ministero della Salute: tra il 25 maggio e il 30 giugno in Italia si è registrato un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65, concentrato in particolare tra gli ultraottantacinquenni. Numeri che confermano quanto sia importante non limitarsi a gestire l’emergenza, ma mettere in campo strumenti di prevenzione e di vicinanza.
È in questo scenario che il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita richiama il valore di SOS Caldo, il servizio comunale partito anche quest’anno il 15 luglio e attivo fino al 31 agosto, nato per offrire ascolto e supporto agli anziani fragili attraverso un numero telefonico dedicato e la collaborazione con il Terzo settore.
“Quando abbiamo deciso di avviare questo progetto nel 2022 – afferma Fiorita – lo abbiamo fatto perché eravamo convinti che il caldo non mettesse a rischio soltanto la salute fisica, ma amplificasse la solitudine di tante persone. Oggi i dati nazionali ci dicono che quella scelta era giusta e che investire sulla prossimità è indispensabile”.
A dimostrarlo sono anche i risultati delle edizioni precedenti. La relazione conclusiva del 2025 evidenzia un aumento delle telefonate ricevute, una crescita delle richieste di semplice ascolto e un dato particolarmente significativo: già prima dell’estate molti anziani chiamavano gli uffici comunali per sapere quando il servizio sarebbe ripartito.
“Per noi questo è il riconoscimento più bello – prosegue il sindaco -. Significa che le persone si fidano del servizio, sanno che dall’altra parte troveranno qualcuno disposto ad ascoltarle e ad aiutarle. A volte basta una telefonata, altre volte serve fare la spesa, ritirare un farmaco o attivare i servizi sociali. In ogni caso nessuno deve sentirsi abbandonato”.
L’esperienza maturata negli ultimi anni ha permesso anche di intercettare situazioni di fragilità che sarebbero rimaste invisibili e di migliorare il progetto grazie al lavoro svolto insieme agli enti del Terzo settore. Tra le proposte emerse figurano l’estensione del servizio anche ad altri periodi dell’anno, come Natale e Pasqua, e l’introduzione di servizi di accompagnamento per aiutare gli anziani a uscire dall’isolamento.

“Una città – conclude Fiorita – non si misura soltanto dalle opere che realizza, ma soprattutto dalla capacità di prendersi cura delle persone più fragili. SOS Caldo nasce proprio con questo obiettivo: costruire una rete di vicinanza che, soprattutto nei giorni più difficili dell’estate, faccia sentire ogni anziano meno solo”.

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