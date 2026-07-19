Vibo Smart 2026: trionfa la startup SEBYONE con il progetto “PERTINEO”. Palazzo Gagliardi incorona l’ecosistema digitale calabrese

Una serata all’insegna della tecnologia, della visione strategica e del futuro del territorio. Nella splendida cornice di Palazzo Gagliardi, davanti a una folta platea di cittadini e addetti ai lavori che hanno sfidato il grande caldo estivo, si è celebrato l’atto conclusivo della seconda edizione del Premio “Vibo Smart” 2026. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Digitalizzazione e Innovazioni Tecnologiche del Comune di Vibo Valentia e sostenuta in qualità di partner strategico e sponsor ufficiale dall’Associazione Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, ha decretato il suo vincitore.

Ad aggiudicarsi l’ambizioso riconoscimento concreto di 5.000 euro è stata la startup SEBYONE con il progetto “PERTINEO”, un’applicazione innovativa e “chiavi in mano” progettata per consentire ai cittadini e agli uffici comunali di velocizzare, monitorare e segnalare in tempo reale gli interventi di manutenzione urbana. La serata è stata ulteriormente impreziosita dalle raffinate note jazz eseguite dal gruppo Vibo in jazz dell’Associazione G. Verdi “Great Music Events”.

A sostegno dell’importante iniziativa e a testimonianza della rilevanza dell’evento, erano presenti i massimi vertici del Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA: il Presidente Emilio De Rango, Carmine Gallo nella doppia veste di Direttore del Polo e Presidente di AICA Calabria, il Segretario Alfredo Andrieri, il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA Francesco Cannataro, il Responsabile Nazionale Communication & Strategy del Polo Digitale PA, Aldo De Rango, e il Responsabile per i Rapporti Istituzionali con gli Enti Locali, Pio Nicola Marinelli.

I commenti dei protagonisti

Soddisfazione piena espressa dal Sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo:

“La straordinaria partecipazione e l’alto livello tecnologico dei progetti presentati ieri sera confermano che Vibo Valentia è pronta a guidare i processi di transizione digitale nella nostra regione. ‘Vibo Smart’ non è solo una competizione, ma un percorso di fiducia nel futuro. Ringrazio il Polo Digitale Calabria per il prezioso supporto organizzativo ed economico, gli uffici comunali per l’impeccabile lavoro e tutti i cittadini presenti. Vogliamo continuare a valorizzare i talenti e le idee per costruire una città sempre più moderna, dinamica, competitiva e a misura di cittadino.”

L’Assessore alla Digitalizzazione, Luisa Santoro, anima e promotrice del bando, ha tracciato il bilancio finale con entusiasmo:

“Vibo Smart nasce con un’idea ben precisa: creare uno spazio comune dove le idee digitali possano incontrarsi, crescere e trasformarsi in opportunità concrete, credendo fermamente nelle persone, nei giovani, nelle scuole e nelle imprese. Complimenti alla startup SEBYONE: il progetto ‘PERTINEO’ risponde esattamente alla nostra visione di smart city, migliorando il dialogo diretto tra ente e comunità. Ogni singolo progetto presentato in questa edizione ci darà la linfa e l’ispirazione per il lavoro che portiamo avanti quotidianamente. La Pubblica Amministrazione può e deve essere un punto di riferimento per chi vuole fare innovazione.”

A farle eco, il Presidente dell’Associazione Polo Digitale Calabria, Emilio De Rango:

“Abbiamo creduto in questa sfida sin dal lancio del bando a maggio, invitando le imprese e le nostre eccellenze a uscire dai laboratori. La risposta del territorio è stata eccezionale. Questo premio da 5.000 euro è un investimento reale sul futuro e sul capitale umano della Calabria. Il merito di questa visione coraggiosa e dirompente va tutto all’Assessore Luisa Santoro, che ha dimostrato una determinazione rara. Questa sinergia tra la nostra associazione e l’amministrazione comunale rappresenta un modello di riferimento nazionale su come si possa concretamente strutturare un ecosistema digitale avanzato anche nelle regioni del Mezzogiorno.”

Con la proclamazione del vincitore e la consegna degli attestati di partecipazione personalizzati ai numerosi registrati, cala il sipario su un’edizione memorabile che posiziona ufficialmente Vibo Valentia e l’area della PA calabrese come avamposto dell’innovazione digitale sostenibile.