Scontro tra due auto sulla SS106 nel Catanzarese: muore un giovane

Un drammatico incidente stradale verificatosi durante la notte sulla Strada Statale 106, nel territorio di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, è costato la vita a un giovane automobilista e ha provocato il ferimento di altre due persone.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Fiat Panda e una Fiat 500 si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato particolarmente devastante per il conducente della Panda, rimasto intrappolato nell’abitacolo deformato.

Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato specifiche attrezzature per il soccorso tecnico. Dopo essere stato affidato ai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni estremamente critiche, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili.

Nello scontro sono rimasti feriti anche i due occupanti della Fiat 500, entrambi soccorsi sul posto dal personale sanitario e successivamente trasferiti in ospedale per ricevere le cure del caso.

Conclusi i soccorsi alle persone coinvolte, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e l’area interessata dall’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre il personale dell’Anas ha operato per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, il traffico lungo la Statale 106 è stato sospeso temporaneamente, per poi tornare regolare una volta completati gli interventi.