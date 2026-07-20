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Infrastrutture, Minasi (Lega): “Svolta storica per Reggio Calabria con la nuova SS106, l’Alta Velocità e il Ponte. Dal Mit e da Salvini investimenti record e fatti concreti”

“Reggio Calabria e la Calabria intera vivono oggi una giornata storica, che segna l’avvio di una rivoluzione infrastrutturale senza precedenti per il nostro territorio. L’apertura del dibattito pubblico per il completamento del nuovo tracciato della Statale 106 ‘Jonica’ fino a Reggio Calabria, sostenuto da una progettazione definitiva finalmente reale e concreta, rappresenta il coronamento di un cammino atteso da decenni. Grazie a questa accelerazione, la mia città e l’intera provincia reggina saranno finalmente collegate in modo moderno ed efficiente, mettendo fine a un ingiusto isolamento e garantendo i più alti standard di sicurezza su un’arteria che non dovrà mai più essere tristemente chiamata la strada della morte”. Lo dichiara in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

“Voglio esprimere grande apprezzamento e profonda soddisfazione per l’esito dell’importante incontro svoltosi alla Cittadella Regionale, che ha visto una totale e proficua sinergia tra il Governatore Roberto Occhiuto, i vertici di Anas e il nostro vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le parole del presidente Occhiuto confermano la bontà di un percorso che trasforma le parole in fatti concreti, ponendo il completamento della Catanzaro-Reggio come un obiettivo fondamentale e irrinunciabile della legislatura regionale”, aggiunge la parlamentare del carroccio.

“Questa giornata dimostra la straordinaria centralità della Calabria nell’azione politica della Lega e del ministero guidato da Matteo Salvini. Come ha giustamente evidenziato il ministro, oggi in Calabria abbiamo cantieri aperti per ben 22 miliardi di euro, una cifra senza precedenti nella storia repubblicana che testimonia come questo Governo stia investendo soldi veri e non chiacchiere. L’impegno della Lega per il riscatto del Sud è totale: lo dimostra la garanzia sulle coperture economiche che il Mit assicurerà non appena i territori avranno scelto la migliore tra le quattro alternative progettuali della 106, ma lo dimostra soprattutto la visione d’insieme che stiamo realizzando per connettere la nostra regione al resto d’Europa”, sottolinea ancora Minasi.

“Il quadro dello sviluppo calabrese si completa in modo formidabile con i passi in avanti decisivi compiuti sull’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e con la imminente riunione operativa sul Ponte sullo Stretto. Accogliamo con enorme favore la totale comunione d’intenti tra Occhiuto e Salvini anche sul piano ferroviario, a partire dalla comune strategia per intercettare i fondi europei del ‘Dual Use’ necessari per portare l’Alta Velocità fino a Praia a Mare, con l’obiettivo storico di unire Reggio Calabria a Roma in sole quattro ore. Il Ponte sullo Stretto non è un’opera isolata, ma il tassello definitivo di un puzzle logistico che collegherà Palermo e Reggio all’Europa, valorizzando l’asse tirrenico, la dorsale jonica e un hub strategico come il porto di Gioia Tauro. La Calabria non è più il fanalino di coda, ma una terra che corre veloce verso il futuro della mobilità, dello sviluppo economico e del lavoro”, conclude la senatrice Minasi.

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