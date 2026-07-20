Armonie della Magna Graecia: le due anime di Franz Liszt protagoniste a Tropea

Tra impeto e contemplazione, virtuosità e spiritualità: sarà questo il filo conduttore del prossimo appuntamento di Armonie della Magna Graecia. Mercoledì 22 luglio, alle ore 22.00, nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara a Tropea, il pianista Sandro Ivo Bartoli porterà in scena “Franz Liszt: metà tzigano e metà frate francescano”, uno spettacolo musicale che invita il pubblico a scoprire le molteplici sfaccettature di uno dei compositori più affascinanti dell’Ottocento.

Il concerto sarà affidato al pianista Sandro Ivo Bartoli, apprezzato interprete del repertorio pianistico internazionale e noto anche per aver realizzato l’integrale in video delle 555 Sonate di Domenico Scarlatti, disponibile su YouTube.

Acclamato come il più grande virtuoso del suo tempo, Franz Liszt fu anche un uomo profondamente segnato da una continua ricerca spirituale. Dopo aver conquistato le platee di tutta Europa con un virtuosismo definito quasi diabolico, negli ultimi anni della sua vita intraprese un intenso cammino interiore che lo portò ad avvicinarsi alla spiritualità francescana. La figura di San Francesco divenne il simbolo di questa nuova stagione artistica e umana, lontana dalla mondanità che aveva caratterizzato i suoi anni di maggiore celebrità. Nella sua musica convivono così due anime, apparentemente inconciliabili: quella impetuosa, nutrita dalle sonorità popolari ungheresi, e quella mistica, ispirata alla fede e alla contemplazione. È proprio questo dialogo tra passione e raccoglimento a dare forma al programma del concerto.

La serata si aprirà con le pagine dedicate a San Francesco, dal Preludio per il Cantico del Sole alle Deux Légendes, in cui il pianoforte diventa strumento di meditazione e racconto. Il percorso proseguirà poi verso l’anima più impetuosa del compositore con i Cinque canti popolari ungheresi e tre celebri Rapsodie ungheresi, pagine in cui Liszt trasforma il folklore magiaro in spettacolare scrittura pianistica, alternando malinconia, danza e virtuosismo. In chiusura sarà il Cantico di San Francesco, sintesi ideale delle due anime che accompagneranno l’intera serata.

Il concerto si inserisce nella XXIX edizione del festival Armonie della Magna Graecia, realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Tropea, e si terrà a Palazzo Santa Chiara, nel centro storico di Tropea.