Incendi, Iaquinta (Azione Cosenza): “Il Pollino brucia, la Calabria deve puntare sulla prevenzione”

“Vedere il cuore del Pollino divorato dalle fiamme è una ferita aperta per tutta la Calabria. Non parliamo solo di alberi che bruciano, ma della distruzione sistematica di scrigni di biodiversità unici al mondo. Il dramma del Pollino, purtroppo, è solo la punta dell’iceberg di una stagione che si preannuncia catastrofica.



La contabilità dei primi sei mesi del 2026 parla già chiaro: 156 roghi hanno polverizzato oltre 1.500 ettari di territorio calabrese. Siamo di fronte a un’emergenza drammaticamente anticipata nel tempo, che si trascina dietro terreni esposti al dissesto idrogeologico, una natura impoverita e pericoli costanti per i residenti e per i soccorritori.