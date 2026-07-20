“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla” - Gabriel Garcia Marquez
HomeCalabriaMaxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province, CNDDU:...
Calabria

Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province, CNDDU: “Rilanciato il ruolo dell’educazione giuridica come prima strategia di prevenzione della criminalità minorile”

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime il proprio apprezzamento nei confronti della Polizia di Stato per la rilevante operazione di contrasto alla criminalità giovanile che, sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha interessato quarantaquattro province italiane, coinvolgendo oltre mille operatori. L’attività investigativa ha portato all’arresto di centinaia di persone, tra maggiorenni e minorenni, responsabili di reati contro la persona, il patrimonio e la sicurezza pubblica; ha consentito il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, armi da fuoco, armi bianche, denaro di provenienza illecita e beni oggetto di ricettazione, oltre a far emergere un dato che merita una particolare attenzione: l’esistenza di quasi un migliaio di profili social utilizzati per diffondere messaggi di odio, di esaltazione della violenza e di legittimazione dell’uso delle armi.
Siamo di fronte a un’operazione che testimonia l’efficacia dell’azione dello Stato nel presidiare la legalità, ma che, nello stesso tempo, restituisce l’immagine di un fenomeno assai più complesso della mera devianza minorile. Sarebbe infatti un errore confinare questi dati nella sola dimensione della cronaca giudiziaria. Quando un numero così elevato di adolescenti e giovani entra in contatto con circuiti criminali, quando i luoghi della socializzazione diventano spazi di reclutamento e quando i social network si trasformano in amplificatori della cultura della sopraffazione, il problema non riguarda esclusivamente la sicurezza pubblica: riguarda la qualità del progetto educativo di un Paese.
Negli ultimi anni il dibattito sulla criminalità minorile si è concentrato prevalentemente sulle risposte repressive. È una prospettiva inevitabile, perché lo Stato ha il dovere di tutelare i cittadini e di riaffermare il primato della legge. Tuttavia, limitare l’analisi alla repressione significa intervenire quando il processo di costruzione della devianza è già compiuto. Una politica realmente lungimirante dovrebbe interrogarsi su ciò che precede il reato, su quel lento percorso attraverso il quale alcuni giovani arrivano a considerare la violenza una forma di linguaggio, il gruppo criminale una comunità di appartenenza e l’illegalità una modalità ordinaria di affermazione personale.
La questione, pertanto, non è soltanto giuridica o criminologica. È profondamente educativa. Ogni società trasmette alle nuove generazioni un sistema di significati attraverso il quale interpretare il mondo, costruire relazioni e orientare le proprie scelte. Quando questo processo si indebolisce, altri modelli occupano lo spazio lasciato libero. La criminalità organizzata, le baby gang, le comunità virtuali fondate sull’odio e sulla violenza riescono ad attrarre perché offrono ciò che ogni adolescente ricerca: riconoscimento, identità, appartenenza, visibilità. Il problema, allora, non consiste soltanto nel contrastare tali organizzazioni, ma nel comprendere perché esse risultino, per alcuni giovani, più persuasive delle istituzioni educative.
La riflessione pedagogica contemporanea insegna che nessun comportamento può essere modificato esclusivamente attraverso la sanzione. Le regole vengono rispettate stabilmente quando sono comprese, condivise e riconosciute come strumenti di tutela della persona. Se la legge viene percepita soltanto come limite imposto dall’autorità, il rispetto delle norme dipenderà dalla paura del controllo; se, invece, il diritto viene presentato come il fondamento della convivenza democratica e della libertà di ciascuno, allora esso diventa parte integrante della coscienza civile.
È proprio questa la sfida che oggi la scuola italiana è chiamata ad affrontare. L’educazione alla legalità non può più essere interpretata come un insieme di iniziative episodiche, affidate alla buona volontà delle singole istituzioni scolastiche o concentrate nelle ricorrenze dedicate alla memoria delle vittime delle mafie. Pur trattandosi di esperienze preziose, esse non bastano più. Le trasformazioni sociali degli ultimi anni impongono un cambio di paradigma. La legalità deve cessare di essere un tema e diventare un metodo educativo; non un progetto, ma una dimensione permanente dell’esperienza scolastica.
L’elemento più inquietante emerso dall’operazione della Polizia di Stato riguarda, infatti, la dimensione culturale del fenomeno. I quasi mille profili social individuati dimostrano che la violenza non viene soltanto praticata, ma anche raccontata, condivisa, imitata e, talvolta, perfino ammirata. Gli algoritmi delle piattaforme digitali tendono a moltiplicare la visibilità dei contenuti più estremi, contribuendo a costruire un immaginario nel quale la forza appare sinonimo di autorevolezza e la sopraffazione diventa uno strumento di riconoscimento sociale. Non siamo più soltanto di fronte a comportamenti devianti: siamo di fronte alla progressiva normalizzazione di una cultura nella quale il diritto perde la propria funzione di riferimento etico e civile.
È in questo contesto che il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene indispensabile avviare una riflessione sul ruolo dell’educazione giuridica nella scuola italiana. Per troppo tempo il diritto è stato considerato una disciplina destinata prevalentemente agli indirizzi economici o professionali, quasi che la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni democratiche, dei diritti fondamentali e dei doveri di cittadinanza costituisse un sapere specialistico. Oggi questa impostazione mostra tutti i suoi limiti. La complessità della società contemporanea richiede cittadini capaci di comprendere il funzionamento delle istituzioni, di interpretare criticamente l’informazione, di riconoscere le manipolazioni comunicative, di esercitare responsabilmente i propri diritti e di assumere decisioni consapevoli anche negli ambienti digitali.
Per queste ragioni il CNDDU rivolge al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, una proposta che intende superare definitivamente la logica degli interventi occasionali. È necessario avviare un Piano nazionale per la cultura costituzionale e dei diritti umani che riconosca la prevenzione educativa quale componente strutturale delle politiche di sicurezza del Paese. In tale prospettiva, i docenti delle discipline giuridiche ed economiche dovrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo stabile nella progettazione educativa degli istituti, coordinando percorsi interdisciplinari dedicati all’educazione costituzionale, ai diritti umani, alla cittadinanza digitale, alla prevenzione della violenza, delle discriminazioni, del bullismo, del cyberbullismo e dei processi di radicalizzazione giovanile.
Non si tratta di rivendicare nuovi spazi disciplinari, ma di valorizzare una professionalità già presente nella scuola italiana e troppo spesso sottoutilizzata. Il docente di diritto possiede gli strumenti culturali per trasformare norme apparentemente astratte in occasioni di riflessione critica sulla vita quotidiana, aiutando gli studenti a comprendere il significato concreto della dignità umana, della responsabilità personale, della funzione delle istituzioni e del rapporto inscindibile tra libertà individuale e interesse collettivo. In un tempo caratterizzato da profonde trasformazioni sociali e tecnologiche, questa competenza non rappresenta un sapere settoriale, ma una risorsa strategica per la formazione del cittadino.
Il CNDDU ritiene, inoltre, che sia giunto il momento di compiere una scelta culturale coraggiosa: affiancare agli indicatori tradizionali del successo scolastico un nuovo parametro educativo, quello della maturazione della competenza civica e costituzionale degli studenti. Così come il sistema nazionale valuta gli apprendimenti linguistici, matematici e scientifici, appare ormai indispensabile monitorare in modo sistematico anche la capacità delle nuove generazioni di comprendere il significato delle regole democratiche, di esercitare il pensiero critico, di riconoscere i meccanismi della manipolazione e di partecipare responsabilmente alla vita della comunità. La qualità di una democrazia non dipende soltanto dal livello delle competenze professionali dei suoi cittadini, ma dalla loro capacità di vivere la cittadinanza come pratica consapevole.
Occorre, infine, liberarsi da un equivoco che ha accompagnato per troppo tempo il dibattito pubblico. La sicurezza non coincide esclusivamente con il controllo del territorio. Una società è realmente sicura quando riesce a ridurre le condizioni culturali che rendono la violenza una possibilità credibile. Le politiche educative devono, pertanto, essere considerate parte integrante delle politiche della sicurezza nazionale. Investire nella scuola significa investire nella tenuta democratica del Paese; investire nella cultura giuridica significa rafforzare gli anticorpi civili della comunità; investire nei docenti di diritto significa dotare la Repubblica di professionisti capaci di tradurre i principi costituzionali in competenze di vita.
L’imponente operazione della Polizia di Stato dimostra che le istituzioni possiedono gli strumenti per reprimere i fenomeni criminali. Il compito della scuola è diverso e, per certi aspetti, ancora più impegnativo: impedire che quei fenomeni trovino terreno fertile nelle coscienze delle nuove generazioni. È qui che si gioca la sfida decisiva. Una Repubblica che affida il futuro dei propri giovani alla sola efficacia della risposta penale rinuncia alla propria più alta funzione educativa. Una Repubblica che, invece, riconosce nella scuola il luogo in cui il diritto diventa cultura, la Costituzione esperienza vissuta e i diritti umani criterio quotidiano di convivenza, sceglie di costruire una sicurezza fondata non sull’emergenza, ma sulla maturazione di cittadini capaci di custodire, con consapevolezza, il patrimonio democratico che la Costituzione affida a ciascuno di noi.

Articolo PrecedenteBarbuto (M5S): “Basta sfruttamento nel turismo, interrogazione alla Giunta regionale”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Giffoni, Antonio Gerardi: “Ai giovani bisogna insegnare a non voltarsi dall’altra parte”

Romeo (La Svolta) su contratto Castore: “Dalla maggioranza una proroga camuffata. Il centrodestra smentisce se stesso: cosa succederà dal 1° gennaio?”

“A farla amare comincia tu – Opera Sila 2026”: il 28 luglio la presentazione ufficiale e anteprima esperienziale al Centro Visite “Garcea” di Villaggio...

Lamezia Multiservizi: “Utilizzare buste biodegradabili”

Stagione estiva del Parco Scolacium

L’azienda catanzarese Vono premiata da CNA tra le imprese più longeve d’Italia

Catanzaro ospita il suo primo Pride: appuntamento l’8 agosto sul lungomare

“Tibi e Tàscia, Coso e Cosa – le due anime calabresi”: a Rizziconi il teatro incontra Saverio Strati

Elezioni Città Metropolitana, Nesci (FdI): “Fratelli d’Italia cresce nel reggino grazie a un grande gioco di squadra. Orgoglioso per Laureana di Borrello”

Sportello TARI e CUP di Catanzaro, in vigore gli orari fino al 31 agosto

Tutto pronto al Teatro al Castello per il Roccella Summer Festival 2026 che parte mercoledì 22 luglio con il concerto dei Modà

SUP per Tutti: quando lo Stretto di Messina diventa un’aula di inclusione

Estate nel quartiere Catanzaro Lido, la Polizia Locale particolarmente impegnata nelle attività sanzionatorie e di prevenzione

Provincia di Vibo Valentia e Guardia di Finanza. Promuovere la cultura della legalità attraverso la conoscenza della sicurezza economica

A Crotone la terza edizione di “Moda, Musica e Manga”

Amendolara: neonato cade dalla carrozzina e batte la testa. Ricoverato in prognosi riservata

Lutto nella comunità di Sambiase, Azione Lamezia ricorda Antonio Arcieri

GOM Reggio Calabria, Frittelli dopo l’aggressione al Pronto soccorso: “Violenza inaccettabile, ma stiamo lavorando per migliorare il servizio”

La Notte Azzurra svela il cartellone musicale: tre serate di live sul lungomare di Montauro

Vibo Smart 2026: Trionfa la startup SEBYONE con il progetto “PERTINEO

Barbuto (M5S): “Basta sfruttamento nel turismo, interrogazione alla Giunta regionale”

Pentedattilo celebra la Calabria più autentica: inaugurata la mostra fotografica “Calabria tra Misticismo e Bellezza” di Stefano De Angelis

Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto protagonista a Sorrento: cinque incarichi e il giuramento del governatore Canetti

Passaggio della Campana al Rotary Club di Lamezia Terme: Francesca Suriano è la nuova Presidente

Estate a Catanzaro, Caviano: “La Marina protagonista grazie alla programmazione dell’Amministrazione Fiorita”

Una finestra sull’Albania nel cuore dell’Arbëria: a Pallagorio il murale dedicato al Lago di Scutari

Parlamento europeo, Giusi Princi conferma il 100% di presenze in Aula e Commissione

Sanità, SGB contro il passaggio del 118 ad Azienda Zero: “Servono investimenti, non centralizzazione”

Reggio, ANIA: “Bene la rottamazione dei debiti, ora il Comune estenda le agevolazioni fino al 2025”

Reggio, il Comitato di Arangea: “Nessuna data ufficiale per disinfestazione, il quartiere è stato dimenticato”

Luigi Verrino scolpisce se stesso: a Taverna in mostra il suo primo autoritratto in bronzo

Taurianova (RC), CulturalMente rilancia la promozione della lettura: al via una nuova rassegna letteraria dedicata alle quattro stagioni

Al Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia una mostra racconta il ritorno dei reperti trafugati

Confapi Calabria: Greco nominato responsabile dei Rapporti Nazionali Sviluppo Moda

Il reggino Luciano Tribisonda vince il XX Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”

Navi dei veleni, il Pd Calabria promuove un incontro pubblico sulla riapertura dell’inchiesta parlamentare

Confapi Calabria nomina Claudio Greco Responsabile dei Rapporti Nazionali per lo Sviluppo Moda

Christian Xavier Dos Santos è un nuovo giocatore della Cadi Antincendi Futura

Ad Acconia di Curinga ettari di pineta distrutti dalle fiamme, indagini in corso

Fiorita: “SOS Caldo è una rete che salva dall’isolamento. I numeri dimostrano che è una scelta giusta”

Cosenza, Antoniozzi: “Fratelli d’Italia riesce a coniugare destra e centro”

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Soqquadro Beach Music 2026

Crotone: cerimonia di commemorazione del 34* anniversario della strage di via D’Amelio

Fare musica, naturalmente: IbicoLab presenta l’ottavo Campus Musicale Estivo a Palmi

Rotary Club Catanzaro, 75 anni di storia e passaggio di consegne: Nicola Trapasso nuovo presidente

Crotone: riaperto dopo oltre vent’anni il canale della Timpa del Salto

Provincia di Cosenza e ODCEC insieme: firmato l’Accordo Quadro per mettere le competenze professionali al servizio della Pubblica Amministrazione

Il 21 luglio a Reggio Calabria l’incontro “La dieta mediterranea: una buona soluzione per difendersi dallo stress della calura”

Il viaggio di GALA continua: applausi al Premio Città di Melissa

Strage di via D’Amelio, Falsetta (UAC): “Mantenere alta attenzione su verità, dentro e fuori le aule di giustizia”

Cosenza: la Giunta approva patto di collaborazione per la realizzazione di un Parco MTB e di un circuito ciclabile

Reggio: domani incontro online dedicato a Eugenio Montale

Il 25 luglio a Soverato al via la 23esima edizione del Magna Graecia Film Festival

Bardi e Occhiuto: “Il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà Scalea-Maratea”

L’8 agosto a Montepaone Lido i Nausicaa Games

Vibo Smart 2026: trionfa la startup SEBYONE con il progetto “PERTINEO”. Palazzo Gagliardi incorona l’ecosistema digitale calabrese

Scontro tra due auto sulla SS106 nel Catanzarese: muore un giovane

Completate le operazioni di bonifica sull’ordigno bellico rinvenuto a Laureana di Borrello

Festival degli aquiloni, la prima giornata è stata un successo. Oggi si replica. Belcaro: “Strafelice che la nostra intuizione del 2023 continui a dare...

FdI, Nicola Caruso eletto presidente provinciale di Cosenza

Reggina: dopo oltre un decennio, il “Granillo” torni ad essere stadio e non più catapecchia

“Geografie possibili”, il silenzio musicale dei paesaggi calabresi: inaugurata al Complesso San Giovanni la mostra di Virgilio Piccari

La sede AIGA all’interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza compie un anno

L’ASD Academy Siderno ingaggia Giorgione e Mitica

A Catanzaro la manifestazione “Sport per tutti – Sport di tutti”

Caulonia candidata al bando regionale per il potenziamento del Centro Comunale di Raccolta in località Eternità

Domenico Turiano rinnova con la Cadi Antincendi Futura

La Parrocchia Santa Famiglia di Palmi si prepara alla sua festa: una serata tra convivialità, musica e comunità

Il Sindaco Franz Caruso esprime apprezzamento per il pilota cosentino Ermanno Quintieri. L’auto da corsa del giovane, ritratta da una testata giornalistica tedesca

*FdI Cosenza, Nesci: “Congratulazioni a Nicola Caruso, riconosciuti militanza e spirito di servizio”

Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, il Comune di Cosenza, Ente capofila, rettifica l’Avviso “Aiuti alle Imprese” e proroga i termini per la presentazione delle domande...

A Valeria Scuteri il Premio Nazionale Reggio Calabria Day

Il Sindaco Franz Caruso al Vinitaly and the city di Sibari: “dobbiamo continuare a proporre una narrazione della nostra storia e della nostra cultura...

Le Sentinelle di Wolfnet in Calabria: consegnati a Bisignano (CS) pastori abruzzesi maremmani alle aziende zootecniche

Parlamento europeo, Denis Nesci: “Più sostegno ad agricoltura e territori. Grazie al nostro lavoro risultati concreti per i cittadini”

Dalla Calabria al podcast nazionale: Gabry Sangineto protagonista di “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo” insieme a Provenzano e Gary Caos

Pitta Days, successo a Catanzaro: oltre mille pitte e panificatori ASSIPAN protagonisti

Storia, fisco e industria: a Pazzano si presenta il nuovo volume sul Catasto Onciario Borbonico

Tonno Callipo Volley, Paolo Ajazi: “Arrivo in una società storica per crescere”

Delmastro da Rende: “Continueremo questa battaglia”. Attacco alle opposizioni e replica alle vicende giudiziarie

Cosenza, pronto intervento sociale (PIS): attivo anche per l’emergenza caldo

Trentaquattro anni dopo Via D’Amelio, un incontro per ricordare Paolo Borsellino e trasmetterne l’eredità

Cassano, Guerrieri (Spazio Pubblico): “Comune esclude quadi totalità degli invalidi all’accesso facilitato a mare e spiaggia”

Mayday al largo di Capo Colonna, la Guardia Costiera salva una famiglia in difficoltà

Referendum sottosegretari, il Comitato sfida il poltronificio: “Occhiuto proceda pure con il ricorso al Tar, siamo pronti a chiedere conto del danno erariale”

Rottamazione tributi, UPPI: “Estendere la misura anche al 2024 e al 2025”

“Il peso delle parole”, il tour itinerante che unisce fumetto e sensibilizzazione: dalla Menzione Speciale al Nuvola Comics a quella de Le Ninfee Games...

Crotone, tre arresti eseguiti dalla polizia: in carcere condannati per bancarotta, evasione e maltrattamenti

Eurospin, “Le pulizie nei supermercati non possono essere scaricate su chi lavora alle casse e nei reparti”: importante sentenza del Tribunale di Foggia. Filcams...

Praia a Mare celebra i 700 anni dell’effige mariana: il Papa invia il cardinale Francesco Montenegro

Carburanti, prezzi ancora in salita: il gasolio sfiora i 2,70 euro al litro

Catona accende l’estate: al via la prima edizione di “L’estate catonese”

Caldo intenso, lunedì 17 città in allerta massima: scatta il bollino rosso

Tropea apre le porte alla grande musica: Andrea Giuffredi e l’Orchestra di Fiati “Città di Tropea” protagonisti di una serata di alto profilo culturale

Al via il progetto “Invecchiamento Attivo” promosso dal Centro per le famiglie dell’ATS n. 1 di Vibo Valentia, dopo il successo della collaborazione col...

Dal ritorno della Viola in B nazionale agli ottimi risultati raggiunti in tutti i campionati, ai progetti giovanili. Un anno importante per la Fip...

Ad Africo l’incontro con Gioacchino Criaco e in anteprima il programma di “Gente in Aspromonte” 2026

Il quartiere che diventa ponte tra culture: a Pianicello la caccia al tesoro trasforma il gioco in comunità

Conpait protagonista a San Vitaliano 2026: qualità, tradizione e 7.000 coppette per celebrare l’artigianato calabrese

Luka Basic, esperienza e qualità: lo schiacciatore francese ancora protagonista con la Sviluppo Sud Palmi

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook