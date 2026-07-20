Consiglio comunale, il presidente Milia: “Approvati gli ordini del giorno, si procede spediti per l’avvio delle commissioni”

“Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale, la prima in Aula Battaglia a Palazzo San Giorgio per questa consiliatura, si è dato l’avvio ai lavori: approvati tutti i punti all’ordine del giorno, si procede ora spediti per avviare le commissioni e garantire la piena operatività della macchina amministrativa”.

È quanto dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, a margine dei lavori dell’odierna assemblea cittadina.

“Tra i passaggi più significativi della seduta – evidenzia il presidente Milia – spicca senza dubbio l’istituzione formale delle Commissioni consiliari permanenti e la contestuale approvazione delle modifiche al relativo regolamento, con cui si sancisce un atteso e fondamentale cambio di passo: il definitivo ritorno in presenza delle sedute di commissione. Una scelta fortemente voluta dal Sindaco, dall’Amministrazione e da tutta la maggioranza, mossa dalla profonda convinzione che il confronto politico e istituzionale necessiti di partecipazione fisica, di dibattito serrato in presenza, di un contatto diretto e trasparente che lo smart working e i collegamenti da remoto rischiavano di depotenziare e svuotare di significato”.

“Le commissioni consiliari rappresentano il vero motore dell’Ente: farle tornare a vivere fisicamente significa restituire dignità al ruolo dei consiglieri e riavvicinare i cittadini alle istituzioni, garantendo al contempo la massima trasparenza tramite la trasmissione in streaming dei lavori” prosegue Milia.

“Oltre all’importante tassello sulle commissioni e all’elezione dei componenti della Commissione elettorale, il Consiglio ha approvato anche gli altri punti, tra cui l’affidamento dei servizi di global service alla società Castore, le delibere per l’applicazione delle definizioni agevolate sulle entrate comunali e l’atto di indirizzo per l’avvio dell’iter del “Museo della Rivolta di Reggio Calabria”, un’iniziativa dal profondo valore storico e identitario per la nostra comunità” conclude Milia.