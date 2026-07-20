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L’azienda catanzarese Vono premiata da CNA tra le imprese più longeve d’Italia

C’è anche l’azienda Vono tra le 44 imprese italiane che sono state premiate dalla CNA Nazionale tra le più longeve del Paese.

Le aziende sono state selezionate tra coloro che avessero compiuto almeno 80 anni e la loro storia è stata “raccontata” nella video mostra allestita nella sede nazionale di Piazza Armellini. Un importante momento per la Confederazione che ha deciso di valorizzare il patrimonio delle piccole e medie imprese italiane che negli anni hanno attraversato ed interpretato i cambiamenti sociali, storici ed economici, rappresentando la comunità.

L’azienda Vono, della presidente CNA Catanzaro Giovanna Vono, si occupa di carpenteria metallica, costruzione e manutenzioni di macchine agricole, dal 1946. Unica realtà calabrese ad essere premiata, è a conduzione familiare e ha solcato gli anni del dopo guerra e del boom industriale, fino ad arrivare all’oggi della transizione tecnologica, energetica e digitale.

“Come presidente della CNA Catanzaro – ha affermato la presidente Giovanna Vono – ho avuto l’onore di rappresentare i miei colleghi artigiani in una giornata che ha celebrato il coraggio e la resilienza delle imprese che, anche nei momenti difficili, sono state risorse preziose per il territorio e per l’economia nazionale. Il riconoscimento ricevuto, che dedico ai miei genitori, è stato per me e la mia famiglia una grande emozione. Essere presenti lì dove veniva raccontata la storia degli ultimi 80 anni attraverso il lavoro delle imprese artigiane, è per un noi un onore”.

“Un pensiero  – conclude Vono – va a tutte le piccole e medie imprese calabresi che da anni resistono sul mercato perché possiedono una forza speciale: la capacità di adattarsi senza rinunciare alla propria identità e quella di cambiare strumenti, tecnologie e organizzazione del lavoro, conservando il valore del sapere, della competenza e della qualità. La piccola impresa non è soltanto un’attività economica. È un presidio sociale, un luogo di formazione, un punto di riferimento per le comunità. Tiene vivi i centri storici, i borghi e le periferie. Crea lavoro, custodisce tradizioni, sviluppa innovazione e rende riconoscibili i territori in Italia e nel mondo”.

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