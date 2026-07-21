La Consulta dei Calabresi nel Mondo riparte da Vncouver: O. Greco rilancia il legame con le comunità all’estero in vista dell’assemblea di settembre

Riparte ufficialmente dalla comunità calabrese di Vancouver il percorso di rilancio della Consulta dei Calabresi nel Mondo, organismo regionale tornato operativo dopo anni di inattività e destinato a diventare nuovamente uno strumento di raccordo tra la Calabria e le sue comunità all’estero.

A guidare questa fase è Orlandino Greco, delegato del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che in questi giorni è impegnato in una missione istituzionale tra Canada e Stati Uniti. Il programma prevede incontri con le comunità di Vancouver, Toronto e New York, in preparazione del grande appuntamento in programma a settembre in Calabria, quando si terrà la prima Assemblea della Consulta dopo la sua ricostituzione.

La prima tappa si è svolta a Vancouver, dove ad accogliere la delegazione è stata Irena De Marco, presidente dei Calabresi di Vancouver, consultrice della Regione Calabria e referente di Casa Calabria International.

Un momento di confronto che ha coinvolto rappresentanti delle associazioni calabresi presenti sul territorio e che segna l’inizio di un percorso destinato a rafforzare la rete internazionale delle comunità di origine calabrese.

L’obiettivo è arrivare all’assemblea regionale di settembre con una Consulta pienamente rappresentativa delle realtà presenti nei diversi continenti.

L’iniziativa punta infatti a consolidare una rete capace di valorizzare il patrimonio umano, culturale ed economico rappresentato dai calabresi residenti all’estero, favorendo nuove opportunità di collaborazione, promozione delle eccellenze regionali, internazionalizzazione delle imprese e sviluppo dei rapporti istituzionali.

“La ripartenza della Consulta rappresenta un risultato di cui sono profondamente orgoglioso – dichiara Orlandino Greco – perché restituisce voce e rappresentanza a decine di associazioni calabresi presenti nel mondo. Il nostro obiettivo è costruire un rapporto sempre più forte tra la Calabria e i suoi figli all’estero, valorizzando le eccellenze della nostra terra e trasformando questa straordinaria rete internazionale in un motore di crescita, relazioni e opportunità.”

Per Greco, il lavoro svolto negli ultimi mesi rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio.

“Mi sono messo immediatamente al lavoro dopo la nomina ricevuta dal presidente Roberto Occhiuto, che ringrazio per la fiducia – aggiunge – con l’obiettivo di trasformare un’idea condivisa in un progetto concreto. Vogliamo una Calabria sempre più protagonista nel mondo e, allo stesso tempo, comunità calabresi sempre più protagoniste nel mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine.”

L’incontro di Vancouver costituisce così la prima tappa di un percorso internazionale che proseguirà nei prossimi giorni con gli appuntamenti di Toronto e New York, prima del ritorno in Calabria per l’assemblea di settembre, destinata a segnare una nuova fase per la Consulta dei Calabresi nel Mondo e per il rapporto tra la Regione e le sue comunità oltreconfine.