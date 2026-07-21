Incendio a Papasidero, in fiamme 10 ettari di vegetazione: chiusa l’area del fiume Lao

Proseguono anche oggi le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato ieri nel territorio di Papasidero, nel Cosentino, dove le fiamme hanno già devastato circa 10 ettari di terreno, interessando ampie aree di macchia mediterranea e alberi di alto fusto.

Al momento non si registrano persone ferite e il rogo non rappresenta un pericolo diretto per il centro abitato. Nelle ore serali di ieri, tuttavia, il fronte del fuoco si è avvicinato al Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, situato in una zona isolata. Solo al termine dell’emergenza sarà possibile verificare l’eventuale presenza di danni alla struttura.

Dalle prime ore dell’incendio sono al lavoro diverse squadre di Calabria Verde, impegnate insieme ai volontari del Comune nelle operazioni di contenimento del rogo. L’amministrazione comunale segue costantemente l’evolversi della situazione mantenendo i contatti con il direttore delle operazioni di spegnimento, mentre si attende l’impiego dei mezzi aerei per rafforzare gli interventi.

A scopo precauzionale, il sindaco Fiorenzo Conte ha disposto “l’interdizione dell’area del Fiume Lao“, dove operano numerosi centri dedicati agli sport outdoor, per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori fino al completo controllo dell’incendio.