Asilo nido, il Comune di Vibo Valentia verso la predisposizione di un Avviso pubblico per la concessione d’uso

Nei giorni scorsi è emersa una problematica a livello regionale riguardante l’erogazione dei fondi per finanziare le attività degli asili nido comunali.

Fino ad oggi, infatti, gli Ambiti territoriali sociali hanno potuto destinare le somme del Fondo Nazionale 0-6 – istituito dal D.lgs. n. 65/2017 per finanziare il “Sistema Integrato di educazione e istruzione” – in anticipazione, rendicontando tutto al termine di ogni annualità.

La Regione, ora, effettuando il monitoraggio, ha riscontrato che non tutti gli ATS della Calabria avevano trasmesso il rendiconto delle varie annualità. Alla luce di ciò, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha interrotto l’erogazione del Fondo 0-6 fino a quando non verrà completata la rendicontazione richiesta.

Preme sottolineare che l’ATS di Vibo Valentia, di cui il Comune capoluogo è capofila, ha rendicontato tutto correttamente fino all’ultimo anno ad oggi erogato, il 2022. Alla luce di questa situazione, senza la possibilità di attingere al Fondo 0-6, mancano le risorse per procedere all’affidamento del servizio.

“Per superare nell’immediato la problematica – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione, Stefano Soriano – con il dirigente del settore si è inteso procedere alla predisposizione di un Avviso pubblico per la concessione d’uso dell’asilo, i cui dettagli verranno resi noti all’esito della pubblicazione”.

Nel frattempo, gli uffici della Pubblica istruzione hanno già completato le procedure per l’affidamento della fornitura dei libri di testo ed è in dirittura d’arrivo anche l’affidamento del trasporto scolastico, analogamente all’assistenza specialistica degli alunni con disabilità, attraverso la disponibilità a proseguire nell’attività da parte dei professionisti già incaricati lo scorso anno come previsto dal contratto. Avviata, infine, la procedura per la consueta verifica dei locali da adibire a refettorio per il corretto avvio in tempi congrui della mensa scolastica all’interno degli istituti che offrono il servizio.