Reggina, il 2007 se lo porta Marchionni. Ed in porta si punta sui 2006

Il calciomercato della Reggina ha acceso il motore. Dopo la firma di Rotulo, cui dovrebbero seguire quelle degli attaccanti esterni Michele Guida (promosso col Savoia) e Giuliano Alma (stesso risultato nel 2025 col Siracusa), il ds Giancarlo Romairone dovrebbe accaparrarsi alcuni under.

La scelta relativa al portiere si è indirizzata sui nati nel 2006. Lorenzo Piras del Fasano è ad un passo. Si giocherà il posto con Lagonigro, in odore di riconferma. Per lo slot dei 2007, almeno una richiesta specifica è arrivata dal tecnico Marco Marchionni.

Si tratta del difensore centrale Ernesto Runza, convocato un anno fa dal mister per il ritiro precampionato del Ravenna. Il successivo prestito al Milazzo ha consentito al 19enne siciliano di accumulare esperienza nel girone I della Serie D.

Restando in tema di girone e di categoria, la Reggina ha scritto anche il nome dell’ultimo capocannoniere nella lista della spesa. Qualora il Barletta continuasse a fare muro per Da Silva, l’obiettivo diventerebbe Boubacar Samaké dell’Igea Virtus. Promosso nel 2024 col Trapani.

p.f.