Tropea: l’ottava edizione della “Borsa di studio Antonio Mamone – Costruisco il mio futuro”

Giovani, scuola, talento, formazione, eccellenza: sono questi gli elementi alla base della “Borsa di studio Antonio Mamone – Costruisco il mio futuro”, la cui VIII edizione è stata presentata questa mattina al Tropis Hotel di Tropea.

La Borsa di Studio è promossa dall’Associazione “La Sterlizia Odv” e vede come partner istituzionale l’IIS di Tropea.

L’iniziativa è dedicata all’imprenditore tropeano Antonio Mamone prematuramente scomparso nel 2018 all’età di 49 anni, il quale riuscì a fare del suo lavoro uno strumento di coesione e promozione del territorio, radunando attorno a sé e alla sua famiglia le risorse locali più promettenti.

La Borsa di Studio Antonio Mamone si avvale di un fondo di 15.000 euro, destinati infatti a sei neodiplomati nelle scuole superiori, da impiegare per un progetto di formazione individuale. “Creare opportunità per i giovani che desiderano restare in questa terra e diventarne una risorsa è anche un obiettivo che persegue l’amministrazione comunale”, ha detto il sindaco Giovanni Macrì nell’intervento che ha aperto la conferenza stampa, coordinata dalla giornalista Vittoria Saccà. “Sarò presente all’evento del 27 luglio – ha aggiunto Macrì – perché Antonio Mamone era il mio migliore amico”.

Domenica Mamone, presidente dell’Associazione La Sterlizia, dal canto suo ha rilevato tra l’altro come le caratteristiche dell’iniziativa continuino ad attrarre nuovi sponsor: è il caso, quest’anno, di Banca Generali che – così come ha spiegato il consulente Vincenzo Ferrara -, donerà ulteriori sei borse di studio del valore di € 250,00 ciascuna da investire sempre in formazione e “intese come un «capitale di fiducia» iniziale, per ricordare che ogni grande percorso di crescita ha bisogno di basi solide, pianificazione e alleati che credono nel futuro dei giovani”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il prof. Antonino Pesce, vice Dirigente scolastico dell’IIS di Tropea; Nicola Mastroianni, Unit Manager di Randstad Italia, società di servizi per le risorse umane che cura la prova pratica dei maturandi tramite un colloquio simulato di lavoro; Marco De Nino, fondatore e amministratore delegato di Unitalent, ente di formazione accreditato dal Miur che, per il secondo anno consecutivo, donerà 6 corsi di formazione a scelta tra corso di Lingua inglese o Corso di Informatica; l’artista Vanessa Cariati, che ha creato per la borsa di studio l’opera “Il Dono” e il premio speciale “Alberobosco”, un riconoscimento di grande valore simbolico e umano assegnato quest’anno al professore Luigi Bonavina, chirurgo di fama internazionale, originario di Tropea, considerato uno dei sette migliori chirurghi al mondo dall’American College of Surgeons, attualmente impegnato nella creazione di un Centro per la chirurgia esofagea all’interno della Facoltà di Medicina dell’Università della Calabria.

La cerimonia di consegna della “Borsa di Studio Antonio Mamone”, che si svolgerà lunedì prossimo 27 luglio nel pieno dell’estate tropeana, sarà presentata dal giornalista Pasqualino Pandullo e dal regista Francesco Carchidi di Laboart, partner dell’evento. Intermezzi musicali di Francesco Soldano con Katia Valente. Allestimento di Marilena Armenio, Event Planner. La manifestazione è fissata con inizio alle 20:30 presso il Tropis Hotel.

Nel corso della Conferenza stampa sono stati resi noti i nomi degli studenti vincitori della Borsa di Studio “Antonio Mamone – Costruisco il mio futuro” 2026:

STERLINA SARA – Liceo Classico “P. Galluppi” – borsa di € 1.500,00; PORCELLI SOFIA – Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” – borsa di € 1.500,00; BISTRICEAN CARMEN – Istituto Professionale per il Tecnico Turistico- borsa di € 3.000,00; NADILE MARINA – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – borsa di 3.000,00 €; PARISI CLARA – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera – borsa di € 3.000,00; MICHELIZZI MIRIAM – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, CORSO SERALE – borsa di 3.000,00 €.

Sono stati resi noti anche i nomi dei sei vincitori del Premio Unitalent:

MAZZITELLI CHIARA – Liceo Classico “P. Galluppi”; PIETROPAOLO ANNA – Liceo Scientifico “F.lli Vianeo”; MAZZITELLI MARIACELESTE – Istituto Professionale per il Tecnico Turistico; SCRUGLI ASIA – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera; D’ANDREA SARA – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera; LAVIA SERAFINA – Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, CORSO SERALE

e i nomi dei sei vincitori del Premio Orizzonte Futuro – Banca Generali