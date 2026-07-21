Il 23 luglio a Pellaro serata in omaggio di Otello Profazio

Giovedì 23 Luglio alle ore 19:30 presso la Piazza Vittorio Veneto a Pellaro, che per l’occasione si trasformerà in un agorà, che ospiterà l’importante evento realizzato per celebrare la memoria del nostro famoso concittadino pellarese “Mastru Cantaturi” il caro amico Otello Profazio. A 3 anni dalla sua dipartita faremo memoria assieme alla comunità. Durante l’evento sarà presente il figlio Ermanno che accompagnato dal chitarrista Saverio Viglianisi, attraverso video, musica e canti celebreranno Otello. Ospite durante la serata l’artista Alessandro Allegra attraverso una performance pittorica dal vivo farà vedere come nasce un quadro 🖼️. Confermata la partecipazione fra gli ospiti del famoso cantautore Mimmo Cavallaro che renderà omaggio all’amico Otello Profazio, con la sua voce e chitarra battente , con la canzone “ l’ Armacera”.