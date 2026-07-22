A Cosenza arriva “Fantasy Builders”: il Parco Emilio Morrone si trasforma in un regno di fantasia

La programmazione si articolerà in diverse aree tematiche distribuite negli spazi del parco:

18:00 – 18:30 | Inizio delle attività.

18:30 – 20:30 | LARP e Giochi di Ruolo (a cura di Edur grv): Sessioni dal vivo (Live Action Role Playing) e da tavolo curate da associazioni del settore. Un’esperienza immersiva guidata in ambientazioni fantasy, aperta sia a esperti che a principianti, per stimolare immaginazione e cooperazione.

19:00 – 20:00 | Caccia al tesoro per bambini (a cura di Scialati): Un percorso ludico ed educativo dedicato ai più piccoli. Attraverso indizi e prove a tappe, i bambini impareranno il valore del rispetto dell’ambiente e della collaborazione.

19:00 – 20:30 | Giochi da tavolo e scambio carte collezionabili: Un’area attrezzata e liberamente fruibile per tutta la durata dell’evento, dove i volontari aiuteranno i neofiti a comprendere i regolamenti dei giochi da tavolo. In parallelo, lo spazio “Scambia e gioca” sarà dedicato agli appassionati di carte collezionabili (Trading Card Game) per partite dimostrative e scambi.

Per tutta la durata della manifestazione, il parco ospiterà banchetti di creativi e artigiani del territorio. Un’opportunità per il pubblico di scoprire produzioni originali fatte a mano e sostenere direttamente le realtà creative locali.

L’appuntamento con “Fantasy Builders” è per venerdì 24 luglio al Parco Emilio Morrone di Cosenza. Un’occasione per staccare dalla routine quotidiana, riscoprire la bellezza della condivisione all’aria aperta e lasciarsi trasportare in un mondo dove la fantasia diventa lo strumento per costruire una comunità più unita e attiva. L’ingresso all’area del parco è libero e aperto a tutti.

Inoltre, si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Cosenza per il supporto, la disponibilità e per aver concesso l’utilizzo di uno degli spazi verdi simbolici della città, rendendo possibile la realizzazione dell’evento.