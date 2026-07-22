A Cosenza arriva “Fantasy Builders”: il Parco Emilio Morrone si trasforma in un regno di fantasia

Restituire vitalità a uno spazio verde cittadino attraverso la cultura del gioco, l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio. Con questo obiettivo nasce “Fantasy Builders”, un festival/raduno a tema fantasy ideato per animare il Parco Emilio Morrone di Cosenza nella giornata di venerdì 24 luglio 2026, a partire dalle ore 18:00.
L’iniziativa, coordinata dai volontari e dagli operatori di Social Builders, vuole offrire alla cittadinanza un’occasione di incontro sana, inclusiva e a misura di famiglia, trasformando il parco in un luogo di socialità positiva.
Per l’occasione, l’associazione non sarà sola, ma si avvarrà della fondamentale collaborazione di ulteriori realtà, il cui contributo è importante per il progetto.
“Il Covo del Nerd” di Rende (Cosenza), nota fumetteria e punto di riferimento per carte collezionabili, fumetti, manga, giochi da tavolo e cultura pop, che supporterà l’organizzazione generale dell’evento.
EDUR GRV (Eroi Dell’Ultimo Regno), associazione attiva in Calabria dal 2015 che organizza eventi e campagne di Gioco di Ruolo dal Vivo (LARP), specializzata nel creare esperienze fantasy immersive e tornei di spada accessibili a chiunque.
SCIALATI, una piattaforma digitale di turismo calabrese creata da calabresi per i calabresi. Nata dal desiderio profondo di riscoprire la propria terra insieme, SCIALATI promuove una community attiva e si distingue, inoltre, per il lancio di eventi di aggregazione basati sulle sue celebri cacce al tesoro cittadine: iniziative mirate a trasformare la percezione degli spazi urbani, invitando a rallentare e a guardare il territorio con occhi nuovi. Proprio una di queste caratteristiche cacce al tesoro sarà il fulcro delle attività pomeridiane dedicate ai più piccoli.
BeybladeX Calabria, la community di riferimento sul territorio dedicata al fenomeno di nuova generazione di Beyblade X, pronta ad animare la serata con partite dimostrative e avvincenti sfide.
Il progetto persegue una pluralità di obiettivi che vanno oltre il semplice intrattenimento: dalla sensibilizzazione ambientale dei più giovani attraverso il gioco, al sostegno della creatività locale, fino alla ricaduta economica di prossimità che vedrà il coinvolgimento delle attività commerciali della zona nei servizi di food & drink.
Il Programma dell’Evento
La programmazione si articolerà in diverse aree tematiche distribuite negli spazi del parco:
18:00 – 18:30 | Inizio delle attività.
18:30 – 20:30 | LARP e Giochi di Ruolo (a cura di Edur grv): Sessioni dal vivo (Live Action Role Playing) e da tavolo curate da associazioni del settore. Un’esperienza immersiva guidata in ambientazioni fantasy, aperta sia a esperti che a principianti, per stimolare immaginazione e cooperazione.
19:00 – 20:00 | Caccia al tesoro per bambini (a cura di Scialati): Un percorso ludico ed educativo dedicato ai più piccoli. Attraverso indizi e prove a tappe, i bambini impareranno il valore del rispetto dell’ambiente e della collaborazione.
19:00 – 20:30 | Giochi da tavolo e scambio carte collezionabili: Un’area attrezzata e liberamente fruibile per tutta la durata dell’evento, dove i volontari aiuteranno i neofiti a comprendere i regolamenti dei giochi da tavolo. In parallelo, lo spazio “Scambia e gioca” sarà dedicato agli appassionati di carte collezionabili (Trading Card Game) per partite dimostrative e scambi.
Per tutta la durata della manifestazione, il parco ospiterà banchetti di creativi e artigiani del territorio. Un’opportunità per il pubblico di scoprire produzioni originali fatte a mano e sostenere direttamente le realtà creative locali.
L’appuntamento con “Fantasy Builders” è per venerdì 24 luglio al Parco Emilio Morrone di Cosenza. Un’occasione per staccare dalla routine quotidiana, riscoprire la bellezza della condivisione all’aria aperta e lasciarsi trasportare in un mondo dove la fantasia diventa lo strumento per costruire una comunità più unita e attiva. L’ingresso all’area del parco è libero e aperto a tutti.
Inoltre, si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Cosenza per il supporto, la disponibilità e per aver concesso l’utilizzo di uno degli spazi verdi simbolici della città, rendendo possibile la realizzazione dell’evento.