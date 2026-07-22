Camigliatello Silano si prepara alla Festa dell’Assunta: quindici giorni di fede, musica, sport e tradizione

Entrano nel vivo i preparativi a Camigliatello Silano per uno degli appuntamenti religiosi e civili più attesi dell’anno. Dal 1° al 15 agosto 2026, la Parrocchia Santi Roberto e Biagio celebrerà la tradizionale Quindicina e Festa della Vergine Maria Assunta in Cielo.

Un ricco cartellone di appuntamenti che unisce un profondo percorso spirituale a un vivace programma di manifestazioni esterne, pensato per coinvolgere residenti e turisti.

«Dal 1° al 15 agosto la Chiesa ci offre un tempo prezioso di preghiera, ascolto e conversione – dichiara il parroco, don Raffaele Di Donna –. Guidati dalla luce di Maria, alziamo lo sguardo al cielo per rinnovare la nostra speranza. Vi aspetto per camminare insieme».

Il programma religioso e i momenti solenni

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 1° agosto con l’inizio della Quindicina e la suggestiva processione delle ore 19.30, durante la quale verrà issato lo stendardo della Madonna su via Roma e saranno accese le luminarie curate dalla ditta Stefano Le Pera.

Durante l’intero periodo, le meditazioni pomeridiane saranno guidate dal rev.do sac. Massimo Iaconianni.

Tra i momenti liturgici di maggior rilievo:

Domenica 2 agosto (ore 18.00): Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.

Venerdì 7 agosto (ore 21.30): celebrazione dell’Inno Akatistos eseguito dal Coro “La Voce degli Angeli”, diretto dalla maestra Francesca Altimari.

Martedì 11 agosto (ore 19.30): processione della Madonna Assunta per le contrade di Camigliatello, accompagnata dalla caratteristica “batteria centofuochi”.

Sabato 15 agosto, Solennità dell’Assunta: la giornata si aprirà alle ore 7.00 con i Tamburi di San Francesco per le vie del paese e la batteria centofuochi. Alle ore 11.00 la Santa Messa solenne sarà presieduta dal parroco don Raffaele, seguita nel pomeriggio, alle ore 18.00, da un’ulteriore celebrazione. Alle ore 21.00 si terrà la solenne processione lungo il corso principale, accompagnata dalla Banda Musicale “M. Andrea Caputo” di San Pietro in Guarano.

Il programma civile: spazio a giovani, musica e sport

Le manifestazioni esterne offriranno un intrattenimento variegato per tutte le età, con serate musicali curate dall’Associazione “Il Futuro” diato allo sport e ai giovani con l’“Associazione 87052”, una nuova realtà nata all’interno della comunità Elio Caferro e il prezioso contributo dei giovani del territorio.

Un ringraziamento speciale viene rivolto al sindaco Salvatore Monaco e all’Amministrazione comunale, la cui vicinanza e il cui sostegno economico hanno contribuito alla realizzazione del programma degli eventi esterni.

Sport, giochi e protagonismo giovanile

Venerdì 7 agosto sarà dedicato allo sport e ai giovani con l’“Associazione 87052”, una nuova realtà nata all’interno della comunità parrocchiale.

La giornata prevede:

ore 10.00: prima manifestazione di Mountain Bike;

ore 12.00: prima manifestazione podistica della “Madonna Assunta”;

dalle ore 15.00: “La piazza dei giochi”, aperta a bambini e adulti.

San Lorenzo sotto le stelle

Lunedì 10 agosto, a Campo San Lorenzo, l’Associazione 87052 organizzerà una serata speciale con stand gastronomici e appuntamenti musicali.

Il programma prevede:

ore 19.30: esibizione della maestra Ilaria al flauto traverso;

ore 20.30: performance del maestro Andrea Reda all’handpan;

ore 22.00: osservazione astronomica “Sotto le stelle” con il professor Alberto Bigazzi.

I grandi concerti sul corso (ore 21.15)

Domenica 9 agosto: spettacolo musicale con la tribute band “Bee Gees”.

Mercoledì 12 agosto: ritmo e tradizione con il gruppo “Dance Tarantella”, in collaborazione con il Transumanza Festival.

Giovedì 13 agosto: spettacolo musicale con il gruppo “Giorni Infiniti” – Pooh Tribute Band.

Venerdì 14 agosto: grande evento live con Fiordaliso Tour 2026. Nel corso della serata si terranno anche le premiazioni delle gare podistiche e di Mountain Bike curate dai giovani dell’Associazione 87052.

Il percorso del gusto: sagre e solidarietà

La gastronomia tipica locale sarà protagonista lungo il corso principale e presso la chiesa parrocchiale, con appuntamenti dedicati ai sapori tradizionali:

Sagra dei Culurialli: 1, 2, 11 e 13 agosto;

Sagra dei Bomboloni: 9 e 14 agosto;

Sagra dei Panzerotti: 12 agosto.

Inoltre, su via Roma sarà allestita per tutta la durata dei festeggiamenti la tradizionale Pesca di Beneficenza.

I festeggiamenti si chiuderanno ufficialmente nella notte del 15 agosto, alle ore 23.30, con un grande spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Pirotecnica Sarro Srl.