Installati nuovi ATM Postamat di nuova generazione in provincia di Reggio Calabria

Poste Italiane ha installato otto Atm Postamat di ultima generazione presso gli uffici postali di Candidoni, Ciminà, Portigliola, Chorio di San Lorenzo, Santa Cristina d’Aspromonte, Agnana Calabria, Placanica, Maropati, Inoltre, l’Azienda ha provveduto a sostituirne altri 3 ormai obsoleti negli uffici postali di Antonimina, Benestare e Santo Stefano d’Aspromonte.

I nuovi ATM Postamat sono dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

I nuovi sportelli sono inoltre dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibili tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Il piano di sostituzione degli ATM Postamat conferma la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che l’Azienda riserva alle realtà locali.